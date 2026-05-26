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Favorita

Atual campeã, Coco Gauff estreia com vitória em Roland Garros

Gauff venceu Townsend com parciais de 6/4 e 6/0, avançando para enfrentar egípcia Mayar Sherif na segunda rodada

AFP

Zero Hora

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