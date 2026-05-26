Atual campeã, Coco Gauff estreia com vitória em Roland Garros

Gauff é a número 4 do ranking. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A estadunidense Coco Gauff, número 4 do mundo e atual campeã de Roland Garros, iniciou sua campanha pelo bicampeonato no torneio de Paris com uma vitória tranquila em sets diretos. Nesta terça-feira (26), ela venceu sua compatriota Taylor Townsend (75ª), com parciais de 6/4 e 6/0, em jogo que teve uma hora e 21 minutos de duração.

Finalista do WTA 1000 de Roma, onde foi derrotada pela ucraniana Elina Svitolina (7ª do ranking) há pouco mais de uma semana, a tenista de 22 anos começou a partida mostrando um certo nervosismo, o que lhe custou uma quebra de serviço logo no início.

No entanto, após empatar o primeiro set em 3 a 3, Gauff engrenou e atropelou Townsend, permitindo que a adversária vencesse apenas mais um game no restante da partida, um game conquistado justamente no saque da oponente, em um momento em que Gauff poderia ter fechado o set mais cedo.

Na segunda rodada, Gauff vai enfrentar a egípcia Mayar Sherif (129ª), que passou pela húngara Dalma Gálfi por 7/5 e 6/4.

Confira outros resultados desta terça-feira:

1ª rodada - simples feminino:

Elsa Jacquemot (FRA) 2 x 0 Linda Fruhvirtová (CZE) - 6/4, 6/3

Iva Jovic (EUA) 2 x 0 Alexandra Eala (FIL) 6/4, 6/2

Emma Navarro (EUA) 2 x 0 Janice Tjen (INA) 6/4, 6/3

Donna Vekić (CRO) 2 x 0 Alice Tubello (FRA) 6-3, 6-2

Naomi Osaka (JAP) x Laura Siegemund (ALE) 6/3, 7/6 (7/3)

Antonia Ruzic (CRO) 2 x 1 Ashlyn Krueger (EUA) 3/6, 6/2, 6/2

Anna Kalinskaya (RUS) 2 x 0 Loïs Boisson (FRA) 6/2, 6/2

Alina Korneeva (RUS) 2 x 0 Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6/3, 6/3

Maria Sakkari (GRE) 2 x 0 Linda Nosková (CZE) 7/5, 7/6 (7/3)

Claire Liu (EUA) w x o Moyuka Uchijima (JPN) 3/6, 6/0, 4/1 e abandono

Ann Li (EUA) 2 x 0 Zhang Shuai (CHN) 6/4, 6/2