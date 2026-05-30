Atual campeã, Coco Gauff é eliminada de Roland Garros 

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Potapova é a número 30 do ranking. JULIEN DE ROSA / AFP

A estadunidense Coco Gauff, quarta colocada no ranking mundial e atual campeã de Roland Garros, foi eliminada neste sábado (30) na terceira rodada do Grand Slam parisiense, após ser derrotada pela russa naturalizada austríaca Anastasia Potapova, número 30 do circuito da WTA.

Gauff perdeu a partida por 4/6, 7/6 (7-1) e 6/4, tornando-se a terceira integrante do top 5 do ranking feminino a cair em Roland Garros este ano, seguindo a eliminação de sua compatriota Jessica Pegula (5ª) na primeira rodada, e a da número 2 do mundo, a cazaque Elena Rybakina, na segunda fase.

Gauff sofre uma enorme decepção com esta eliminação precoce, assim como aconteceu no ano passado, quando perdeu na primeira rodada em Wimbledon, ou no recente US Open, onde foi eliminada nas oitavas de final.

Potapova, que iguala sua melhor campanha pessoal em Roland Garros ao chegar às oitavas de final (assim como fez na edição de 2024 ), enfrentará na próxima rodada a russa Anna Kalinskaya, 22ª do ranking, que derrotou a colombiana Camila Osorio (86ª) por 2 a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 6/2.

No set decisivo, Potapova abriu vantagem rapidamente sobre Gauff (3-1), e a americana reagiu para empatar em 3 a 3. O confronto permaneceu equilibrado até a reta final, em que a americana teve seu saque quebrado com 5-4 no placar, selando assim sua eliminação.

— Não tenho palavras. Estou muito orgulhosa disso, de ter continuado lutando (após perder o 1º set). Acho que já tive algumas (grandes vitórias) antes, mas, com certeza, eu a colocaria entre as três melhores — disse Potapova, vencedora de três torneios no circuito profissional, todos da categoria WTA 250.

Sakkari leva virada

Chwalińska faz maior campanha dacarreira em Grand Slam. DIMITAR DILKOFF / AFP

Ex-número 3 do mundo e semifinalista em 2021, a grega Maria Sakkari foi eliminada pela polonesa Maja Chwalińska, 114ª do ranking, que fez 2 a 1, de virada, parciais de 1/6, 6/3 e 6/2.

Sem nenhum título no circuito no currículo, Chwalińska tem como principais resultados, três vitórias em torneios da categoria 125 (Challenger), um deles em Florianópolis em 2024.

Nas oitavas, a polonesa de 24 anos vai enfrentar a francesa Diane Parry, 92ª do ranking, que fez 2 a 1 sobre a estadunidense Amanada Anisimova, sexta favorita, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (10-3) e obteve o melhor resultado da carreira em um Grand Slam.