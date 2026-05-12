Ator de 'Ted Lasso' jogará profissionalmente por clube dos EUA

O ator mexicano Cristo Fernández, que interpreta o jogador Dani Rojas na série 'Ted Lasso', jogará profissionalmente pelo El Paso Locomotive, dos Estados Unidos.

O clube texano disputa a USL Championship, competição de nível inferior à MLS, liga que tem o Inter Miami de Lionel Messi como atual campeão.

A própria equipe de El Paso, na fronteira com Ciudad Juárez (México), anunciou nesta terça-feira (12) a contratação de Fernández, de 35 anos, que joga como atacante e vinha treinando em período de testes a dois meses.

"Cristo é um grande reforço para o nosso elenco, sendo mais uma arma para o nosso ataque", afirmou o técnico Junior González em comunicado.

"Sua paixão pelo futebol e suas qualidades de liderança no vestiário vão nos ajudar a continuar desenvolvendo a cultura positiva que buscamos como clube", acrescentou González.

Fernández competiu na categoria juvenil pelo Tecos FC, do México, até que uma lesão o afastou dos gramados quando tinha 15 anos.

Posteriormente, entrou para o mundo da atuação e alcançou a fama com o personagem Dani Rojas, famoso pelo bordão "Football is life!" ("O futebol é vida!") e atacante do fictício AFC Richmond, treinado por Ted Lasso.

A popular série da Apple TV estreará sua quarta temporada em agosto, depois da Copa do Mundo na América do Norte.

"Sou extremamente grato ao El Paso Locomotive FC (...) por me abrir as portas e me dar a oportunidade de competir desde o primeiro dia", afirmou Fernández.

"O futebol sempre foi uma parte enorme da minha vida e da minha identidade, e não importa para onde a vida me levasse, o sonho de competir profissionalmente nunca saiu do meu coração", disse o ator.