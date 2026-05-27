Atlético-MG x Puerto Cabello hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Atlético-MG e Puerto Cabello, da Venezuela, se enfrentam nesta quarta-feira (27) pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, na Arena do Galo, em Belo Horizonte.
Escalações para Atlético-MG x Puerto Cabello
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Puerto Cabello: Graterol; Vargas, Obradovic, Ramos e Rosales; González, Moreno e Saggiomo; Castillo, Flores e Ponce. Técnico: Eduardo Saragó.
Onde assistir a Atlético-MG x Puerto Cabello
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e Disney+.
