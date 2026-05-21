Atlético-MG e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira (21) pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre às 19h, na Arena do Galo, em Belo Horizonte.
Escalações para Atlético-MG x Cienciano
Atlético-MG: Everson; Natanael, Iván Roman, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Cassierra e Minda. Técnico: Eduardo Dominguez.
Cienciano: Espinoza; Nuñez, Almondarain e Aguilar; Souza, Robles, Barreto e Martinich; Hohberg, Garcés e Bandiera. Técnico: Horacio Melgarejo.
Onde assistir a Atlético-MG x Cienciano
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e na Disney+
