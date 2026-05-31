Atlético-MG respira e deixa o Vasco no Z-4 do Brasileirão antes da Copa do Mundo

Mesmo jogando fora de casa, em São Januário, no Rio, o Atlético-MG superou o Vasco por 1 a 0 na tarde deste domingo. O único gol foi marcado por Vitor Hugo, ainda no primeiro tempo. A partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada para a Copa do Mundo.
O Atlético se reabilitou da derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na última rodada, e alcançou 24 pontos, se distanciando um pouco da zona de rebaixamento (Z-4). Agora o time tem três vitórias fora de casa, além de sete derrotas.
O Z-4, aliás, agora é aberto pelo próprio Vasco, que segue com 20 pontos. O time perdeu uma posição porque o Santos bateu o Vitória, por 3 a 1, no sábado. O time carioca acumula três derrotas seguidas, pois já tinha perdido para Internacional, por 4 a 1, e Red Bull Bragantino, por 3 a 0.
O resultado aumenta a pressão em cima de Renato Gaúcho no Vasco. A torcida já vem fazendo cobranças explícitas e vaiou o time após o apito final e gritou "time sem vergonha". A diretoria, encabeçada pelo presidente Pedrinho, bancou o profissional. A esperança é que a pausa para a Copa do Mundo seja suficiente para fazer ajustes.
Jogando em casa, o Vasco tomou a iniciativa e criou boas oportunidades. Spinelli cabeceou no alto, no meio do gol, e exigiu que o goleiro Everson espalmasse. Depois, Johan Rojas recebeu em boa condição na área, mas Renan Lodi travou na hora certa.
O Atlético respondeu com Reinier, que girou bem na entrada da área e chutou colocado, mas Léo Jardim salvou o Vasco. No escanteio, porém, não deu para repetir o milagre. Após cobrança de Bernard, Vitor Hugo subiu alto e cabeceou no cantinho, para fazer 1 a 0 aos 32 minutos. Reinier ainda teve mais uma oportunidade antes do intervalo, mas parou novamente em Jardim.
O Vasco tentou avançar o time no segundo tempo, o que também gerou espaços para contra-ataques dos mineiros. Em um deles, eram três contra três. Tomás Pérez foi acionado, mas chutou fraco.
O Vasco levou perigo quando Puma Rodríguez cobrou falta por baixo, mas Everson fez ótima defesa. Em outra chegada, Adson levou da esquerda para o meio e chutou forte, mas o goleiro atleticano salvou novamente, mandando para escanteio.
Pressionado por resultados, o Vasco seguiu com o abafa nos últimos minutos. Quase empatou quando Bruno Lopes completou lançamento de primeiro dentro da área, mas Everson fez outra grande defesa. Apesar da insistência, os vascaínos saíram de campo novamente derrotados.
Os times só voltam a jogar após a Copa do Mundo. A 19ª rodada do Brasileirão está marcada para 22 de julho e ainda será desmembrada pela CBF. O Vasco visita o Vitória enquanto o Atlético recebe o Bahia.
A partida do Vasco, porém, deve ser adiada porque cairá na mesma data dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, em que o time pega o Independiente Medellín, da Colômbia. O Atlético se classificou direto e pegará Sporting Cristal, do Peru, ou Red Bull Bragantino.
FICHA TÉCNICA
VASCO 0 X 1 ATLÉTICO-MG
VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Adson (Lukas Zuccarello), Johan Rojas (Bruno Lopes) e Nuno Moreira (David); Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Iván Román, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi (Kauã Pascini); Tomás Pérez, Bernard (Cissé), Victor Hugo (Alexsander) e Reinier (Cauã Soares); Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.
GOLS - Vitor Hugo, aos 32 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Barros (Vasco).
PÚBLICO - 19.231 pagantes (20.133 presentes).
RENDA - R$ 782.797,00.
LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).