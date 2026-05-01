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Fim de ciclo

"Vestirei outra camisa, mas o Galo nunca vai sair de dentro de mim": Hulk se despede do Atlético-MG após anúncio de rescisão

Jogador receberá uma despedida especial na Arena MRV no dia 10 de maio

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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