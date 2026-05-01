"Vestirei outra camisa, mas o Galo nunca vai sair de dentro de mim": Hulk se despede do Atlético-MG após anúncio de rescisão

Atacante foi contratado em 2021. Pedro Souza / Atlético-MG,divulgação

O Atlético-MG oficializou a rescisão contratual com Hulk. O encerramento do vínculo foi definido em comum acordo entre clube e jogador, marcando o fim de uma das passagens mais vitoriosas recentes da equipe mineira.

Para celebrar a trajetória do atacante, o clube preparou uma despedida especial no dia 10 de maio, na Arena MRV. A homenagem acontecerá antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Também ficou acordado que o atacante terá um jogo festivo no estádio quando decidir encerrar definitivamente a carreira.

-— Não é fácil, não é uma decisão fria, não é só futebol, é despedida de uma parte de mim. O Atlético nunca foi só um clube na minha carreira, foi um pedaço da minha vida. E isso ninguém tira. Estou seguindo, porque a vida, às vezes, pede isso. Vestirei outra camisa, mas o Galo nunca vai sair de dentro de mim — falou o jogador em vídeo publicado nas redes sociais.

Trajetória vitoriosa e identificação com a torcida

Contratado em 2021, Hulk rapidamente se tornou referência técnica e liderança dentro do elenco. Logo em sua primeira temporada, foi peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além da Supercopa do Brasil no ano seguinte. O atacante ainda participou da sequência de cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025.

Os números reforçam o impacto do jogador: foram 140 gols em 311 partidas, além de 56 assistências, somando 196 participações diretas em gols com a camisa alvinegra.

Capitão e protagonista em momentos decisivos, Hulk também construiu forte identificação fora de campo, tornando-se um dos maiores ídolos da história recente do clube.

O Atlético-MG destacou que a história construída pelo jogador permanecerá marcada na memória do clube e da torcida, reforçando que as portas seguirão abertas para o ídolo no futuro.