Atlético-GO x Athletico-PR hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). O confronto de ida terminou empatado em 0 a 0.
Escalações para Atlético-GO x Athletico-PR
Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Matheus Índio e Marrony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares. Técnico: Eduardo Souza.
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Portilla e João Cruz; Mendoza, Bruninho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Arbitragem para Atlético-GO x Athletico-PR
Alex Gomes Stefano, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio carioca). VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
Onde assistir à Athletico-PR x Atlético-GO
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere.
