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Atleta paulista quebra recorde pessoal e vence meia-maratona em Porto Alegre: "Foi o meu mês"

Fernando Augusto Rodrigues da Silva levou a melhor na prova masculina; colombiana Laura Manoela  Espinosa foi bicampeã feminina e superou marca histórica de tempo da modalidade na capital gaúcha

Leonardo Martins

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