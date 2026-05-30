Atleta paulista quebra recorde pessoal e vence meia-maratona em Porto Alegre: "Foi o meu mês"

Fernando Augusto Rodrigues da Silva cruzou a linha de chegada ao tempo de 1h4min38s. Mateus Bruxel / Agência RBS

Após ficar um mês sem treinar por conta de uma dor na lombar, o paulista Fernando Augusto Rodrigues da Silva, conhecido como Pelézinho, 27 anos, superou o período de inatividade e venceu neste sábado (30) a prova masculina da meia-maratona da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Cruzou a linha de chegada ao tempo de 1h4min38s, seu recorde pessoal.

— Voltei de lesão e quebrei meu recorde dos cinco e dos 10 quilômetros. E agora da meia. Fiz aniversário no dia 22, foi o meu mês, praticamente — comemorou.

Natural de Elias Fausto, cidade do interior de São Paulo, Rodrigues destacou as condições do clima local para o seu desempenho. A prova foi disputada sob frio e chuva na capital gaúcha.

— É o lugar perfeito para correr. Vejo muita gente reclamando da umidade, mas não sinto isso — relatou.

Bicampeã na feminina

Laura Manoela Espinosa completou percurso em 1h14min34 e estabeleceu um novo recorde feminino da prova. Mateus Bruxel / Agência RBS

A colombiana Laura Manoela Espinosa, de 26 anos, foi quem levou a melhor na prova feminina da meia-maratona. Moradora do Rio de Janeiro há oito anos, a atleta repetiu o feito de 2025 e garantiu o bicampeonato consecutivo dos 21 quilômetros na capital gaúcha.

Além da vitória, Laura estabeleceu um novo recorde feminino da prova, ao completar o percurso em 1h14min34s. Logo após cruzar a linha de chegada, a corredora comemorou o resultado e destacou a sensação de ter melhorado o desempenho em relação ao ano passado.

— Estou muito feliz. Pela segunda vez consecutiva, campeã da meia-maratona de Porto Alegre. Melhorei meu tempo do ano passado— afirmou.

Para a corredora, a baixa temperatura também favoreceu o desempenho, embora a umidade tenha sido um desafio ao longo do percurso.

— A umidade não ajuda muito, mas o frio estava bem gostoso. No ano passado fez muito frio, e achei que dificultou um pouquinho. Neste ano, ficou bem agradável. Só a umidade que senti um pouco — avaliou.

Os tradicionais 42 quilômetros da Maratona Internacional de Porto Alegre serão disputados neste domingo (31), com largada prevista para as 6h.

Trânsito

Os bloqueios se iniciaram às 21h de sexta-feira (29), na Avenida Diário de Notícias, em ambos os sentidos. Desde as 5h deste sábado (30), a Avenida Edvaldo Pereira Paiva e o cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva também foram bloqueados.

Na região central, a Avenida Mauá está bloqueada a partir do Largo Visconde do Cairú. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta os motoristas a evitarem a região e transitar pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral em seus deslocamentos.

Na Zona Sul, há desvio do trânsito da Avenida Padre Cacique para as avenidas Pinheiro Borda e Taquary. Na Icaraí, o desvio é pelas ruas Cel. Claudino e Tamandaré.

No domingo, dia da maratona, há outras mudanças no trânsito. Confira aqui a lista completa das alterações, conforme a EPTC.

Transmissão

A prova principal, no domingo (31), terá transmissão nos canais de YouTube Gaúcha Esportes, Gaúcha e GZH. A abertura da live será às 5h30min. Os comunicadores Luciano Périco, André Silva e José Alberto Andrade comandam a transmissão.

Serviço

Maratona Internacional de Porto Alegre