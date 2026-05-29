Atacante italiano do Sassuolo pede mudança de nacionalidade para disputar Copa pela Austrália

O atacante italiano Cristian Volpato mudará de nacionalidade para tentar defender a Austrália na Copa do Mundo de 2026, que começa daqui a duas semanas, informou a federação do país da Oceania nesta sexta-feira (29).
O jogador de 22 anos é nascido e criado em Sydney, mas jogou na Roma e atualmente defende o Sassuolo, da Serie A italiana.
Volpato já defendeu as seleções de base da Itália e havia recusado a oportunidade de jogar pela Austrália na Copa do Mundo de 2022.
O técnico dos 'Socceroos', Tony Popovic, deve anunciar nos próximos dias os 26 convocados para disputar o Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e incluiu Volpato em uma pré-lista.
"A Football Australia enviou toda a documentação exigida à Fifa e agora aguarda uma Autorização para Mudança de Associação por parte do órgão máximo do futebol mundial para ratificar a decisão de Volpato", explicou a federação australiana em comunicado.
"A Football Australia recebeu uma carta de liberação da Federação Italiana de Futebol. Assim que receber o sinal verde, Volpato estará apto a representar oficialmente os 'Socceroos'", acrescenta a nota.
Volpato nunca defendeu a seleção principal da Itália e, portanto, pode optar por jogar pela Austrália.
O atacante disputou 72 jogos com a camisa do Sassuolo, nos quais marcou sete gols e deu 11 assistências.
A estreia da Austrália na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra a Turquia. Depois, a equipe enfrenta os Estados Unidos e o Paraguai para encerrar sua participação no Grupo D.
A Itália não conseguiu se classificar para o Mundial pela terceira edição consecutiva.
