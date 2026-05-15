Aston Villa vence Liverpool (4-2) e garante vaga na próxima Champions

O Aston Villa selou sua classificação para a próxima Liga dos Campeões em grande estilo, ao bater o Liverpool, adversário direto em crise, por 4 a 2 nesta sexta-feira (15), no jogo que abriu a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, o time de Birmingham (4º, 62 pontos) se garantiu entre os cinco primeiros colocados, zona que dá acesso à principal competição europeia, enquanto os 'Reds' (5º, 59 pontos) seguem ameaçados pelo Bournemouth (6º, 55 pontos).

Agora, o Liverpool terá que torcer por um tropeço do atual sexto colocado, que na terça-feira recebe o Manchester City (2º), para confirmar sua vaga na Champions antes do último jogo da temporada, fora de casa, contra o Brentford (8º).

Já o Aston Villa pode voltar suas atenções para a final da Liga Europa, no dia 20 de maio, contra o Freiburg, da Alemanha, antes de encerrar sua campanha no Inglês contra o City.

Jogando em casa, o time comandado pelo técnico Unai Emery, teve que resistir à pressão do Liverpool no primeiro tempo, que levou perigo especialmente com as arrancadas do jovem Rio Ngumoha (17 anos) pela ponta esquerda.

Morgan Rogers (41'), Ollie Watkins (56' e 72'), John McGinn (88') marcaram os gols do Villa, e o zagueiro holandês Virgil van Dijk balançou a rede duas vezes para os visitantes (51' e 90'+1).

Esta foi a 12ª derrota dos 'Reds' no campeonato. No ano passado, a equipe perdeu apenas quatro jogos na campanha que terminou com o título.

--- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 15 de maio

Aston Villa - Liverpool 4 - 2

Domingo, 17 de maio

(08h30) Manchester United - Nottingham

(11h00) Brentford - Crystal Palace

Everton - Sunderland

Leeds - Brighton

Wolverhampton - Fulham

(13h30) Newcastle - West Ham

Segunda-feira, 18 de maio

(16h00) Arsenal - Burnley

Terça-feira, 19 de maio

(15h30) Bournemouth - Manchester City

(16h15) Chelsea - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 42

2. Manchester City 77 36 23 8 5 75 32 43

3. Manchester United 65 36 18 11 7 63 48 15

4. Aston Villa 62 37 18 8 11 54 48 6

5. Liverpool 59 37 17 8 12 62 52 10

6. Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4

7. Brighton 53 36 14 11 11 52 42 10

8. Brentford 51 36 14 9 13 52 49 3

9. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6

10. Everton 49 36 13 10 13 46 46 0

11. Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6

12. Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9

13. Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2

14. Leeds 44 36 10 14 12 48 53 -5

15. Crystal Palace 44 36 11 11 14 38 47 -9

16. Nottingham 43 36 11 10 15 45 47 -2

17. Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9

18. West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20

19. Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36

20. Wolverhampton 18 36 3 9 24 25 66 -41