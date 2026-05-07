Aston Villa e Freiburg vão se enfrentar na final da Liga Europa

Aston Villa e Freiburg reagiram e conseguiram reverter as desvantagens sofridas nos jogos de ida das semifinais eliminando Nottingham Forest e Braga, respectivamente, nesta quinta-feira (7) e vão se enfrentar na final do torneio.

O Villa goleou o Forest por 4 a 0 no Villa Park, em Birmingham, após ter perdido por 1 a 0 na ida.

Já o Freiburg venceu por 3 a 1 no Europa-Park-Stadion depois de sofrer uma derrota por 1 a 0 no primeiro duelo.

A final da Liga Europa será disputada no dia 20 de maio no Besiktaa Park, em Istambul, na Turquia.

- McGinn garante classificação -

Neste confronto 100% inglês, os comandados de Unai Emery - com o próprio técnico espanhol prestes a comandar uma equipe em sua sexta final da Liga Europa (tendo vencido quatro) - tiveram amplo domínio sobre o Forest, uma semana após terem perdido por 1 a 0, com um gol de Chris Wood, de pênalti.

Com a cabeça enfaixada após um forte choque aéreo por volta dos 30 minutos de jogo, Ollie Watkins coroou o domínio dos 'Villans' ao finalizar de curta distância, após receber uma assistência de Emiliano Buendia (36').

Já no segundo tempo o prórpio Buendia converteu um pênalti após um puxão de camisa de Nikola Milenkovic em Pau Torres (58').

Dois gols no final da partida, marcados por John McGinn (77' e 80'), selaram definitivamente a classificação do Aston Villa.

"Não há técnico melhor para nos preparar para este jogo e, obviamente, nos levar também à final. Seu histórico fala por si só", disse Watkins após o jogo.

"Estamos numa ótima posição, mas agora precisamos ir lá e vencer".

O capitão McGinn também elogiou o treinador: "Ele já vivenciou muito mais semifinais europeias do que nós. Ele tem sido incrível."

O clube prossegue assim sua busca por um troféu europeu, um objetivo que busca desde sua vitória na Copa dos Campeões da Europa, em 1982.

- Freiburg também consegue a virada -

Para isso terá que superar o Freiburg, que vai disputar a primeira final europeia de sua história, após reverter uma desvantagem de 2 a 1 sofrida no jogo de ida em Portugal.

Depois de marcar o gol da vitória do Braga nos acréscimos do jogo de ida, Mário Dorgeles se tornou o 'vilão' desta vez, sendo expulso logo aos seis minutos por impedir uma clara oportunidade de gol.

Com a vantagem numérica, o Freiburg assumiu o controle da partida e marcou duas vezes já na primeira etapa.

Primeiro num lance de sorte com um chute desviado por Lukas Kübler que ricocheteou na trave e entrou (19'). Depois foi a vez de Johan Manzambi marcar um golaço com um chute de fora da área (41').

Kübler ainda marcou seu segundo gol com uma cabeçada em uma cobrança de falta (72').

O Braga diminuiu com um gol também de cabeça de Pau Victor (79'), mas a reação não foi suficiente para levar o confronto para a prorrogação.

Após o jogo Kübler disse que o resultado foi um "sonho realizado" e agradeceu aos torcedores locais. "O clima foi inacreditável do início ao fim. Os torcedores nos carregaram".

O zagueiro do Freiburg, Matthias Ginter, que conquistou a Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, disse que o jogo desta quinta-feira foi "a partida em casa mais importante da história do clube", mas fez um apelo para que sua equipe vá além na final. "Agora temos o maior jogo da história do clube, e vamos com tudo".