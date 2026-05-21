Aston Villa desfila com troféu da Liga Europa diante de multidão em Birmingham

Em um desfile triunfal a bordo de um ônibus de teto aberto, a delegação do Aston Villa com uma multidão de torcedores nesta quinta-feira (21), em Birmingham, um dia após conquistar a Liga Europa em Istambul.

O clube inglês, que derrotou o alemão Freiburg por 3 a 0 na final, garantiu um troféu europeu 44 anos após ter vencido a Copa dos Campeões - hoje Liga dos Campeões - em 1982.

O último título dos 'Villans' havia sido uma Copa da Liga Inglesa, em 1996.

Vestidos predominantemente com as cores grená e azul-celeste do clube e agitando bandeiras durante o desfile, os torcedores puderam ver de perto seus ídolos, que exibiam o troféu em um percurso que ia do estádio Villa Park até a Centenary Square, no centro de Birmingham, onde cerca de 23 mil pessoas estavam reunidas.

"Estou nas nuvens. Isso significa tudo para mim", disse um torcedor à BBC, enquanto outro descreveu a vitória de quarta-feira como "a noite mais linda" de sua vida.

"Eles viveram várias decepções, mas este grupo de jogadores trouxe muitas alegrias ao longo dos últimos dois anos", declarou o capitão John McGinn, com o microfone em mãos.

O técnico da equipe, o espanhol Unai Emery, dedicou este título aos torcedores.

"Nosso coração é o coração de vocês, e o de vocês é o nosso. Estamos nessa juntos. Vamos, Villa!", disse o treinador basco, que já havia conquistado a Liga Europa em quatro ocasiões, três vezes no comando do Sevilla (2014-2016) e uma vez dirigindo o Villarreal (2021).