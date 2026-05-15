Aston Villa confirma vaga na Champions com vitória sobre melancólico Liverpool no Inglês

O Aston Villa está classificado para a Champions League de 2026/27. A classificação veio com vitória por 4 a 2 sobre o Liverpool no Villa Park, em Birmingham, pela 37ª rodada da Premier League.
O resultado deixa o time de Unai Emery como quarto colocado, com 62 pontos, ultrapassando o próprio Liverpool, que cai para quinto. A equipe já está confirmada entre os cinco melhores da Premier League.
Apenas o G-4 dá vaga direta à fase de liga da Champions League. O desempenho do Arsenal na atual edição da competição europeia, contudo, garantiu à Inglaterra mais uma vaga pelo coeficiente da Uefa.
O time de Birmingham precisa, portanto, ficar apenas em quinto. Ainda há a chance de classificação via Europa League. O Aston Villa disputa a final contra o Freiburg, no dia 20, às 16h (de Brasília), em Istambul, na Turquia.
Se o Aston Villa vencer o torneio e for quinto na Premier League, a vaga adicional conquistada pela Inglaterra para a Champions passa para o sexto colocado. A briga ficaria entre Liverpool, Bournemouth, Brighton e Brentford. Os últimos três ainda jogam nesta rodada.
Já se o Aston Villa vencer a Europa League e continuar na quarta posição da Premier League, a vaga não segue para o próximo time da Inglaterra, mas para a próxima federação de melhor coeficiente.
É o caso de Portugal. Na liga portuguesa, o Porto já se sagrou campeão e garantiu a classificação. O vice é quem iria para a fase prévia, mas, diante dessa possibilidade, teria vaga direta. Quem disputa essa chance é Benfica e Sporting.
O Aston Villa fecha a Premier League com visita ao Manchester City após a decisão europeia. Já o Liverpool tem pela frente apenas a rodada final, quando recebe o Brentford.
O Aston Villa foi quem teve mais iniciativa no começo. Entretanto, sem efetivar as chances criadas, o time deu espaço para o Liverpool avançar.
A segunda parte do primeiro tempo indicava que o Liverpool estava mais perto de marcar. Foi quando o Aston Villa surpreendeu com uma escapada e descolou escanteio. Após a cobrança curta e troca de passes, Morgan Rogers recebeu sozinho na área e abriu o placar com belo chute colocado.
Mais ofensivo, o Liverpool voltou do intervalo insistindo e conseguiu empatar logo aos seis minutos. Virgil van Dijk completou falta cobrada na área de cabeça para igualar o placar.
Sem se abalar, o Aston Villa pressionou o Liverpool. Os visitantes tinham a posse, mas Szoboszlai escorregou na defesa. O adversário recuperou e encontrou Ollie Watkins, dentro da área. O atacante fez o 13º gol dele nesta edição da Premier League.
Sem precisar fazer esforço, veio o quarto gol. John McGinn não tinha marcação, já aos 43 minutos do segundo tempo, quando recebeu na entrada da área. Ele pôde enquadrar o corpo e bater de chapa no ângulo.
Já no acréscimo, o Liverpool fez o segundo, novamente com van Dijk. O holandês completou cruzamento de cabeça, mas não havia motivos para comemorar.
Atual campeão da Premier League, o Liverpool teve um ano para esquecer. A equipe caiu nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa para o Crystal Palace e nas quartas da Copa da Inglaterra. Também nas quartas, caiu na Champions, diante do PSG.