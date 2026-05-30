Aryna Sabalenka vence mais uma e vai encarar Naomi Osaka nas oitavas de final em Roland Garros

Sabalenka busca título inédito. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A líder do ranking mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou mais uma vitória em Roland Garros, neste sábado (30), e está classificada para as oitavas de final.

Vice-campeã na temporada passada, Sabalenka superou a russa naturalizada australiana Daria Kasatkina por 2 a 0, parciais de 6/0 e 7/6, em uma hora e 16 minutos de partida.

Com domínio absoluto do set inicial, a número 1 do mundo viu a adversária crescer na segunda parcial, chegou a sofrer uma quebra de saque, mas conseguiu reverter e garantir vaga pela 14ª vez consecutiva, nas oitavas de um Grand Slam.

Ex-número 1 pelo caminho

Osaka tem quatro títulos de Grand Slam. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Para seguir sonhando com o inédito troféu do torneio francês, Sabalenka terá que superar um duro desafio nas oitavas de final. Sua adversária será a a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 e atual 16ª colocada, que passou pela estadunidense Iva Jovic (17ª), por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7-5), 6/7 (3-7) e 6/4, em jogo que teve duas horas e 58 minutos de duração.

Sabalenka e Osaka tem alguns pontos em comum, entre eles o fato de ambas terem vencido o Australian Open e o US Open por duas vezes, cada torneio, e jamais terem triunfado em Roland Garros e Wimbledon.

Esta será a quarta vez que elas irão se enfrentar e nas três anteriores, a bielorrussa levou a melhor nas duas últimas, ambas em 2026, nas oitavas de Indian Wells e Madri, enquanto a japonesa ganhou a partida pelas oitavas do US Open de 2018, quando se sagrou campeã.