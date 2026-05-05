Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (5), às 16h, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. O jogo ocorre no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. O jogo de ida acabou empatado em 1 a 1.
Escalações para Arsenal x Atlético de Madrid
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori (Hincapié); Rice, Zubimendi, Odegaard; Saka, Eze (Martinelli) e Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano Simeone e Nicolás González (Lookman); Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.
Onde assistir a Arsenal x Atlético de Madrid
A partida será transmitida ao vivo no SBT, na TNT e na HBO Max.
