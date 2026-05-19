Arsenal volta a ser campeão inglês após 22 anos

Arsenal foi campeão após tropeço do City. GLYN KIRK / AFP

Após 22 anos, o Arsenal volta ao topo do futebol inglês. O time treinado por Mikel Arteta enfim conquistou a Premier League. É o 14° título da equipe, que não conquistava o troféu desde a temporada 2003/2004, time que venceu de forma invicta.

A confirmação veio na tarde desta terça (19). O vice-líder Manchester City empatou fora de casa pelo Bournemouth, por 1 a 1. Junior Kroupi abriu o placar, mas Haaland deixou tudo igual nos acréscimos. Convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante Rayan foi titular no jogo e deixou boa impressão.

Com o resultado, o City fica a quatro pontos de distância da liderança, o que impede o time de ultrapassar o Arsenal, já que há apenas mais uma rodada a ser disputada.

Na segunda (18), o agora campeão inglês entrou em campo em casa e bateu o Burnley por 1 a 0, com gol do alemão Havertz.

Há exatamente um mês, o City venceu o Arsenal por 2 a 1, em Manchester, pela 33ª rodada. Com um jogo a menos naquele momento, o time treinado por Guardiola saiu do jogo dependendo apenas de si para ser campeão.

City de Guardiola ficou sem o título inglês. GLYN KIRK / AFP

Entretanto, teve dois empates no meio do caminho, o que permitiu ao clube de Londres recuperar a vantagem. Além do placar igualado contra o Bournemouth, o Manchester City ficou no 3 a 3 contra o Everton.

Tabela da Premier League