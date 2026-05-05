Esportes

Rumo à conquista inédita
Notícia

Arsenal vence Atlético de Madrid e vai à final da Champions; veja quando foi a última vez que o clube disputou a decisão

Time inglês é o primeiro a carimbar o passaporte para Budapeste, na Hungria, onde será decidido o título europeu no dia 30 de maio

Leo Bender

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS