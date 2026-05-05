Arsenal vence Atlético de Madrid e vai à final da Champions; veja quando foi a última vez que o clube disputou a decisão

O gol que classificou o time inglês foi marcado por Bukayo Saka, aos 44 minutos do primeiro tempo. ADRIAN DENNIS / AFP

Em busca do título inédito, o Arsenal volta a uma final de Champions League após 20 anos. Nesta terça-feira (5), os Gunners bateram o Atlético de Madrid por 1 a 0, em Londres, na Inglaterra. O gol que classificou o time inglês foi marcado por Bukayo Saka, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Com o agregado de 2 a 1, o Arsenal é o primeiro a carimbar o passaporte para Budapeste, na Hungria, onde será disputada a decisão europeia no dia 30 de maio. O adversário será conhecido nesta quarta (6): Bayern de Munique ou PSG — os franceses têm a vantagem do empate.

De volta à decisão após duas décadas

Os Gunners não disputavam uma final de Champions desde a temporada 2005/06, quando acabou superado pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Desde então, o clube londrino persegue em busca da taça que ainda falta em sua galeria.

O retorno à decisão europeia chega em meio a um momento especial. Além da campanha continental, a equipe comandada por Mikel Arteta também lidera a Premier League com 76 pontos e se aproxima de encerrar um jejum de 22 anos no campeonato inglês, beneficiado ainda pelo tropeço recente do Manchester City — segunda (4), em empate com o Everton.

Como foi o jogo

Em harmonia com sua torcida, o Arsenal controlou as ações do primeiro tempo no Emirates Stadium. Porém, graças a boa atuação defensiva do Atlético de Madrid, o time inglês não conseguiu finalizar nenhuma vez no alvo até os 44 minutos.

Na primeira finalização correta, Trossard obrigou Oblak a fazer boa defesa. No rebote, na pequena área, Saka chutou de pé esquerdo para abrir o placar.

Depois de sofrer com a pressão na etapa inicial, o Atleti precisou se lançar mais ao ataque em busca do empate no segundo tempo. Mas os espanhóis pararam na defesa inglesa e não foram eficientes.

A dupla de zaga dos Gunners, formada por Gabriel Magalhães e Saliba, fez uma partida excepcional. Gyökeres inda desperdiçou uma chance clara que iria decretar a classificação inglesa. Por sorte - ou melhor, merecimento —, o time londrino não sentiu falta do gol perdido.

Assim, o Arsenal volta a uma final do principal torneio europeu após 20 anos. Agora, cabe a nomes como Rice, Saka e Trossard fazerem o que ídolos como Gilberto Silva, Fàbregas e Henry e tantos outros não conseguiram: dar a taça da Champions League ao Arsenal.