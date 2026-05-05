Arsenal vence Atlético de Madrid (1-0) e vai à final da Champions

O Arsenal se classificou para a final da Liga dos Campeões ao vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira (5), em Londres, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal, na semana passada, na Espanha.

Um gol de Bukayo Saka no final do primeiro tempo (45') levou os 'Gunners' para sua segunda final de Champions na história. Em 2006, o time londrino foi vice-campeão derrotado pelo Barcelona.

O adversário do Arsenal na decisão sairá do confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que entram em campo nesta quarta-feira. No jogo de ida, na França, os parisienses venceram por 5 a 4.

No Emirates Stadium, o Atlético, que buscava sua quarta final de Champions, começou pressionando enquanto os ingleses tentavam controlar a posse de bola.

A marcação alta dificultou o jogo do Arsenal, que cometeu muitos erros de passe.

O time 'colchonero' tentou surpreender saindo em velocidade, sempre em busca de Julián Álvarez e Antoine Griezmann, que fez seu último jogo de Champions.

- Álvarez e Griezmann substituídos -

Griezmann, remanescente da última final do Atlético (derrota para o Real Madrid em 2016), queria se despedir com o título continental antes de deixar o clube no fim da temporada rumo ao Orlando City, dos Estados Unidos.

Tanto ele quanto Álvarez foram substituídos no segundo tempo (66'), o que enfraqueceu o ataque do Atlético.

O argentino teve que deixar o campo depois de sentir as mesmas dores no joelho que o incomodaram no jogo de ida.

Com o passar do tempo, o Arsenal encontrou a forma de superar a pressão e tomar o controle da partida.

No primeiro lance de perigo, um cruzamento de Myles Lewis-Kelly passou na frente do gol de Jan Oblak sem que ninguém conseguisse desviar (25').

Os ingleses só abriram o placar pouco antes do intervalo, quando Leandro Trossard bateu firme e Saka aproveitou o rebote de Oblak para empurrar a bola para as redes.

- Arsenal mantém a calma -

O Arsenal aproveitou a vantagem para tentar esfriar o jogo, enquanto o time espanhol se lançou ao ataque em busca do empate.

Griezmann finalizou de frente para o gol e David Raya defendeu (55'). Pouco depois, os 'Gunners' responderam com um chute de Viktor Goyekeres por cima do travessão (66').

Correndo contra o relógio e com o jogo totalmente aberto, o Atlético seguiu com sua pressão, mas de forma desordenada, enquanto o Arsenal se manteve organizado para tentar criar perigo nos contra-ataques.

Marcos Llorente teve a chance de empatar o duelo com um chute rasteiro, mas Raya salvou os ingleses (81').

Mesmo na base do desespero, o Atlético não conseguiu levar o confronto para a prorrogação e, mais uma vez, ficou a um passo da final, como aconteceu em 2017 contra o Real Madrid.