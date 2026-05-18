Arsenal supera o Burnley e pode conquistar a Premier League após 22 anos já nesta terça-feira

O torcedor do Arsenal está muito perto de soltar o grito de "campeão" que não vem na Premier League desde a temporada 2003/04. Disputando ponto a ponto a atual edição com o Manchester City - ergueu seis dos últimos oito troféus - os Gunners sofreram com a defesa do rebaixado Burnley, mas venceram por 1 a 0 nesta segunda-feira, encaminhando o 14º troféu.

São 82 pontos conquistados, cinco de vantagem no topo, e a possibilidade de comemorar o título por antecedência, já nesta terça-feira, no complemento da 37ª rodada, caso o Manchester City não vença na casa do Bournemouth, do brasileiro Rayan, que não perde há 17 partidas (oito vitórias e nove empates).

Se os comandados de Pep Guardiola somarem os três pontos, a definição irá para a última rodada, domingo (toda ao meio-dia de Brasília), na qual o Arsenal dependerá de suas forças em visita ao Crystal Palace. Ganhando, é campeão. Em caso de igualdade, terá de torcer por tropeço do City no Etihad Stadium diante do Aston Villa.

Trossard, Odegaard, Saka, Havertz, Eze, David Raya, Madueke, Declan Rice, Gyökeres, os brasileiros Martinelli, Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e companhia estão muito perto de findar um jejum que vem desde a era dos Invincibles, grande esquadra dirigida por Arsène Wenger há 22 anos e campeã invicta.

O Arsenal começou o jogo em alta intensidade, buscando um gol rápido que o desse tranquilidade. E não demorou a acertar a trave, com Trossard. Em jogo disputado apenas em uma parte do campo, o gol parecia questão de tempo.

Havia, contudo, a dificuldade em furar o ferrolho do Burnley, que colocava o time inteiro na entrada de sua área e dava trabalho. A torcida fazia sua parte, cantando alto e incentivando os ídolos, enquanto Arteta gesticulava com seus auxiliares na beira do campo tentando encontrar uma saída pelo gol da tranquilidade.

O VAR analisou um pênalti em cima de Saka aos 34 minutos, mas a falta acabou não anotada, para desespero de um inquieto Arteta. Logo depois, a zaga visitante desviou o chute perigoso de Odegaard. Na cobrança do escanteio, porém, a festa. Havertz, de cabeça, fez 1 a 0, deixando as arquibancadas sorridentes, ainda mais barulhentas, e emocionadas.

Em vantagem, o Arsenal voltou mais calmo do intervalo e sem desespero para buscar novos gols. A meta era não correr riscos atrás. Mesmo assim, seguia 'dono' do jogo e quase ampliou em duas cabeçadas de Eze, uma delas raspando o travessão.

Mesmo em desvantagem, o Burnley tinha enorme dificuldade em chegar ao ataque. Apelava a chuveirinhos sem definições e chutes desesperados de longe. O Arsenal, em contrapartida, trabalhava a bola com maestria e envolvia o adversário. Ainda administrava o tempo, pois o 1 a 0 era gigante.

Uma entrada dura por trás, porém, deixou o clima de festa em apreensão no Emirates Stadium após o VAR avaliar a expulsão do capitão Havertz. A revisão, contudo, validou apenas o cartão amarelo para alívio dos Gunners.

Arteta renovou o fôlego com três trocas. Havertz, aplaudido de pé, saiu por causa do cartão amarelo. Nada de ficar com um a menos em campo. Além de dois marcadores, Gyökeres entrou no comando de ataque. E reclamou de sofrer novo pênalti, mas o goleiro Weiss afastou na bola.