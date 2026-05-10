Arsenal sofre, mas vence West Ham por 1 a 0 fora de casa e fica mais perto do título da Premier League

Trossard (19) fez o gol da vitória. ADRIAN DENNIS / AFP

O Arsenal está mais perto do título da Premier League, competição que não vence há 22 anos. Neste domingo (10), bateu o West Ham por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Londres. O gol do jogo foi marcado por Trossard, no final do segundo tempo.

Com o resultado, chegou aos 79 pontos com 36 jogos. O Manchester City, com 35 jogos disputados, tem 74 pontos, na vice-liderança.

Reta final

31ª rodada (jogo atrasado)

Manchester City x Crystal Palace (13/10 - 16h)

37ª rodada

Arsenal x Burnley (18/5 - 16h)

Bournemouth x Manchester City (19/5 - 15h30)

Última rodada - 24/5 (12h)

Crystal Palace x Arsenal

Manchester City x Aston Villa

Rebaixamento