Arsenal encerra espera de 22 anos e é campeão inglês após empate do City com o Bournemouth

A confirmação do fim do jejum de 22 anos sem título da Premier League veio nesta terça-feira para o Arsenal, que sequer estava em campo. Depois de vencer o Burnley por 1 a 0 na segunda, o time londrino sagrou-se campeão ao ver o Manchester City empatar por 1 a 1 com o Bournemouth, no encerramento da penúltima rodada.

O time comandado por Pep Guardiola foi aos 78 pontos e não pode mais alcançar o Arsenal, com 82, já que resta apenas uma rodada a ser disputada. Dessa forma, o jogo contra o Crystal Palace, no domingo, será apenas de celebração para a equipe comandada por Mikel Arteta.

O Arsenal ainda pode coroar a temporada com a conquista inédita da Champions League, se vencer o Paris Saint-Germain na grande final, marcada para dia 30 de maio. Para o City, restou o gosto amargo de um vice no que pode ser a temporada de despedida de seu treinador e ídolo.

As notícias, amplamente veiculadas pela imprensa inglesa, de que Pep Guardiola vai deixar o City após a rodada final da liga nacional, no domingo, mexeram com os sentimentos dos torcedores. Muitos daqueles que foram a Bournemouth tentaram transmitir carinho ao treinador multicampeão, seja cantando ou exibindo recados em cartazes. "Fica, Guardiola" era uma dessas mensagens.

O time de Manchester teve um primeiro tempo de posse de bola e finalizações pontuais, sem o mesmo perigo que o adversário conseguia oferecer. Nas poucas vezes em que chegou ao campo de ataque, o Bournemouth foi bastante agressivo. Em um desses lances, em contra-ataque, Kroupi decidiu com um chute colocado da entrada da área para vencer o goleiro Donnarumma.