Arsenal é campeão inglês pela primeira vez desde 2004

O Arsenal conquistou o Campeonato Inglês nesta terça-feira (19), após o empate do Manchester City (2º) em 1 a 1 com o Bournemouth, encerrando um jejum que perdurava desde 2004, quando a famosa equipe liderada por Thierry Henry conquistou o título de forma invicta.
Os 'Gunners', que contam com quatro pontos de vantagem sobre os 'Citizens' faltando uma rodada para o fim do campeonato, sucedem ao Liverpool como campeões ingleses.
A confirmação do título dá ao time londrino a possibilidade de se concentrar exclusivamente para a final da Liga dos Campeões, que será disputada no dia 30 de maio contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste.
Antes, os comandados de Mikel Arteta visitam o Crystal Palace para cumprir tabela no último jogo do Inglês.
- Três vice-campeonatos -
Depois de três vices nas últimas três temporadas, o Arsenal volta a levantar um troféu após três anos, quando conquistou a Supercopa da Inglaterra em 2023.
O time londrino ficou muito perto do título na segunda-feira, quando venceu o já rebaixado Burnley por 1 a 0, resultado que o deixou cinco pontos à frente do Manchester City.
Os 'Gunners', que ditaram o ritmo durante a maior parte da temporada, deram a volta por cima após a derrota para o City no mês passado, emplacando quatro vitórias consecutivas no campeonato sem sofrer um único gol.
Os 'Citizens' precisavam vencer para manter as chances de título até a última rodada, mas o Bournemouth ampliou sua série de 17 jogos invicto no campeonato e garantiu vaga pelo menos na Liga Europa, ainda com chances (ainda que remotas) de ir à Champions, e vai disputar uma competição europeia pela primeira vez em sua história.
Na segunda-feira, apenas 48 horas depois de conquistar a Copa da Inglaterra com a vitória por 1 a 0 na final contra o Chelsea, o Manchester City foi sacudido pelos rumores de que o técnico Pep Guardiola deixaria o clube ao final da temporada.
A vitória sobre os 'Blues' em Wembley garantiu o 20º troféu da gloriosa era de Guardiola no City. No entanto, o técnico catalão não poderá somar mais um aos seus seis títulos do Campeonato Inglês quando o Aston Villa visitar o Etihad Stadium no próximo domingo, no que pode ser seu último jogo no comando da equipe.
- Drama sem fim para o Tottenham -
Também nesta terça-feira, Tottenham foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 1 em Stamford Bridge e vai para a última rodada ainda correndo risco de rebaixamento.
Enzo Fernández abriu o placar para os 'Blues' aos 18 minutos com um chute colocado de fora da área e o brasileiro Andrey Santos ampliou a vantagem no segundo tempo (67').
Os 'Spurs' diminuíram pouco depois (74'), quando Richarlison marcou após receber um passe de calcanhar de Pape Matar Sarr, mas não conseguiram chegar ao empate nos minutos finais.
O resultado mantém as esperanças de permanência do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento e está a dois pontos do Tottenham (17º), que não cai para a segunda divisão desde 1977.
Na última rodada, no próximo domingo, os 'Spurs' visitam o Everton (12º), enquanto os 'Hammers' terão que vencer o Leeds (14º) em jogo simultâneo para terem chances de continuar na elite.
Por sua vez, o Chelsea (8º), que ainda luta por vaga nas copas europeias, terá pela frente o Sunderland (10º) fora de casa.
--- Resultados da 37ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
Sexta-feira, 15 de maio
Aston Villa - Liverpool 4 - 2
Domingo, 17 de maio
Manchester United - Nottingham 3 - 2
Brentford - Crystal Palace 2 - 2
Everton - Sunderland 1 - 3
Leeds - Brighton 1 - 0
Wolverhampton - Fulham 1 - 1
Newcastle - West Ham 3 - 1
Segunda-feira, 18 de maio
Arsenal - Burnley 1 - 0
Terça-feira, 19 de maio
Bournemouth - Manchester City 1 - 1
Chelsea - Tottenham 2 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 82 37 25 7 5 69 26 43
2. Manchester City 78 37 23 9 5 76 33 43
3. Manchester United 68 37 19 11 7 66 50 16
4. Aston Villa 62 37 18 8 11 54 48 6
5. Liverpool 59 37 17 8 12 62 52 10
6. Bournemouth 56 37 13 17 7 57 53 4
7. Brighton 53 37 14 11 12 52 43 9
8. Chelsea 52 37 14 10 13 57 50 7
9. Brentford 52 37 14 10 13 54 51 3
10. Sunderland 51 37 13 12 12 40 47 -7
11. Newcastle 49 37 14 7 16 53 53 0
12. Everton 49 37 13 10 14 47 49 -2
13. Fulham 49 37 14 7 16 45 51 -6
14. Leeds 47 37 11 14 12 49 53 -4
15. Crystal Palace 45 37 11 12 14 40 49 -9
16. Nottingham 43 37 11 10 16 47 50 -3
17. Tottenham 38 37 9 11 17 47 57 -10
18. West Ham 36 37 9 9 19 43 65 -22
19. Burnley 21 37 4 9 24 37 74 -37
20. Wolverhampton 19 37 3 10 24 26 67 -4
* AFP