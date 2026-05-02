Arsenal bate Fulham, com 2 gols e assistência de Gyökeres, e coloca pressão no City

Com um atuação destacada de Gyökeres, o Arsenal venceu o Fulham por 3 a 0 neste sábado, no Emirates Stadium, e jogou pressão no Manchester City na disputa pelo título da Premier League. O Arsenal foi campeão da Inglaterra pela 13ª e última vez na temporada 2003/2004 agora soma 76 pontos contra 70 do City, que tem 2 jogos a menos e enfrenta o Everton na segunda-feira.

Autor do gol do Arsenal no empate com Atlético de Madri na partida de ida das semifinais da Champions League, o atacante sueco Gyökeres marcou duas vezes e foi o responsável pela assistência para o gol de Saka no triunfo no dérbi londrino.

Vivo em duas frentes neste final de temporada, o time do técnico Mikel Arteta foi dominante no primeiro tempo contra o Fulham, que não havia sofrido gol nas três últimas rodadas da Premier League. O placar mais dilatado é um fator importante, já que o primeiro critério de desempate na disputa do título é o saldo de gols. O Arsenal tem 41 contra 37 do City.

O Fulham era também um dos dois únicos times do campeonato, ao lado justamente do Manchester City, que ainda não havia sido vazado antes dos 15 minutos de jogo. O Arsenal, porém, derrubou a estatística logo aos 9 minutos. Saka, titular pela primeira vez desde a final da Copa da Liga Inglesa no final de março, recebeu o passe na ponta direita e invadiu a área. Ele deixou Raul Jimenez, que tentava fazer a marcação, caído no chão e avançou em direção à linha de fundo. Após o cruzamento rasteiro, Gyökeres se antecipou ao seu marcador para marcar, dentro da pequena área.

O Arsenal voltou a marcar 20 minutos depois, com uma cabeçada de Calafiori, mas o gol foi invalidado por impedimento. A dupla Saka e Gyökeres voltou a funcionar aos 40. Desta vez, a assistência foi do sueco, que segurou a bola até o companheiro arrancar pelo meio. Depois de um passe de calcanhar, Saka chutou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Leno.

Já nos acréscimos, Trossard iniciou um contra-ataque do Arsenal com uma arrancada pela esquerda e cruzou. Gyökeres cabeceou por cima de Leno, marcou seu 14º gol no campeonato e o terceiro do Arsenal no jogo.

Já de olho na partida de volta da Champions League, na terça-feira, em Londres, Arteta voltou para o segundo tempo com Mandueke no lugar de Saka. Gyökeres foi substituído aos 19 e para a entrada do brasileiro Gabriel Jesus. O Arsenal viu o Fulham crescer na partida, mas soube administrar o resultado para festa da torcida que lotou o Emirates Stadium.