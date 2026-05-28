Argentino vira jogo praticamente perdido e elimina número 1 do mundo em Roland Garros

Sinner não resistiu ao calor parisiense. ALAIN JOCARD / AFP

A grande surpresa da temporada do tênis em 2026 aconteceu nesta quinta-feira (27), na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros, quando o argentino Juan Manuel Cerúndolo, 54º do ranking mundial, derrotou o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, de virada, parciais de 3/6, 2/6, 7/5, 6/1 e 6/1, após três horas e 36 minutos de partida.

Sinner dominou o jogo até a reta final do terceiro set, quando liderava por 5 a 1. Neste instante, ele chamou a árbitra de cadeira, a francesa Aurélie Tourte, e disse a ela que estava "se sentindo desidratado", solicitando a presença do fisioterapeuta.

Atendido, o italiano foi para o vestiário e regressou cerca de 10 minutos depois, mas ainda visivelmente sem condições, tanto que Cerúndolo seguiu empilhando games e virou o set em 7/5. Nem uma nova pausa foi suficiente para que Sinner retomasse sua melhor condição e ele seguiu sendo uma presa fácil para o argentino, que conquistou a maior vitória de sua carreira.

Cerúndolo conquistou maior vitória da carreira ALAIN JOCARD / AFP

Esta não foi a primeira vez que o calor incomodou Jannik Sinner. Ele já havia sofrido com as condições climáticas, a mais recentemente no Australian Open, onde ele ainda conseguiu se recuperar e vencer o estaduindense Eliot Spizzirri, em partida da terceira rodada.

Nesta quinta, o italiano parecia à beira de um colapso físico, sem forças para sacar e manter sua habitual movimentação.

Cerúndolo, por sua vez, conseguiu se manter alheio aos problemas enfrentados pelo rival, especialmente após a interrupção no terceiro set, quando perdia por 5/1. Com a terceira vitória em 10 confrontos contra um top 10, o argentino garantiu vaga na terceira rodada, onde enfrentará o ganhador do jogo entre o espanhol Martín Landaluce e o tcheco Vít Kopřiva.