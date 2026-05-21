Argentino Matías Almeyda é o novo técnico do Monterrey

O argentino Matías Almeyda foi anunciado, nesta quinta-feira (21), como o novo técnico do Rayados de Monterrey, assinando um contrato de dois anos a partir do Torneio Apertura 2026, que começa em 16 de julho.

Almeyda retorna ao México oito anos depois de deixar o Guadalajara, equipe com a qual conquistou cinco títulos (1 Liga, 2 Copas, 1 Supercopa e 1 Liga dos Campeões da Concacaf).

O ex-técnico do Sevilla e do River Plate assumirá o comando de um Monterrey que não conquista um título de um campeonato mexicano há seis anos e meio. A equipe foi eliminada na fase regular do Clausura 2026.

"Matías e sua comissão técnica se juntarão ao time nos próximos dias e iniciarão a preparação para o Torneio Apertura 2026", anunciou o Rayados em seu site.

A contratação de Almeyda, de 52 anos, faz parte de uma reestruturação do clube Monterrey, que começou há duas semanas com a contratação do holandês Dennis te Kloese como presidente esportivo para substituir o mexicano José Antonio Noriega.