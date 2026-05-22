Arbeloa confirma que não continuará como técnico do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmou nesta sexta-feira (22), em coletiva de imprensa, que não permanecerá no comando do time 'merenge' na próxima temporada.

Arbeloa respondeu com um sonoro "sim" ao ser questionado se poderia confirmar que não continuaria no cargo na próxima temporada.

"Está claro que esta será a minha última partida da temporada como técnico do Real Madrid", acrescentou Arbeloa, embora tenha deixado a porta aberta para um possível retorno no futuro.

"Não sei se será a última partida da minha vida como técnico do Real Madrid. Mas nunca se sabe. Então vou tentar aproveitar ao máximo também", explicou ele.

O técnico vai comandar a equipe merengue neste sábado contra o Athletic Bilbao, na última rodada da LaLiga, em um jogo que também marcará a despedida do veterano lateral Dani Carvajal.

Arbeloa confirmou sua saída em meio a especulações da imprensa local sobre a possível chegada do técnico José Mourinho, naquela que seria a segunda passagem do português pelo gigante da capital espanhola.

O técnico do Real Madrid, no entanto, descartou qualquer possibilidade de integrar a comissão técnica do português, caso este acabe, de fato, chegando ao clube.

"Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de eu trabalhar com ele", disse Arbeloa, observando que "ele tem uma comissão técnica fantástica, tão boa quanto ele próprio, e acredito que ele esteja muito bem amparado".

"E, se ele vier para o Real Madrid, acredito que o fará com sua própria comissão técnica, como deve ser", acrescentou.

- Respeito dos jogadores -

Arbeloa, que assumiu como técnico 'merengue' em janeiro, após a saída de Xabi Alonso, afirmou ter mantido uma relação de grande respeito mútuo com seus jogadores, embora tenha admitido que também precisou lidar com divergências com alguns deles.

"Não serei o primeiro, nem serei o último. Acredito que qualquer treinador com quem você converse certamente terá divergências com seus jogadores, mas sempre as resolvi da melhor maneira possível", acrescentou o treinador.

Após uma temporada sem grandes títulos, a segunda consecutiva nesse sentido para o gigante da capital, Arbeloa reconheceu que os resultados em campo ficaram aquém das expectativas e que teve de gerir uma grande dose de frustração. Mas afirmou que, no geral, sai com boas recordações.

"Levo comigo um ótimo relacionamento com quase todos. Portanto, guardarei o carinho, o respeito e a atitude que todos eles demonstraram", assegurou Arbeloa.

O técnico destacou que teve de lidar com uma situação difícil no Real Madrid desde o momento em que chegou, razão pela qual "tentei conduzir as coisas da melhor maneira possível, não necessariamente do meu jeito, mas simplesmente da melhor maneira".

Ele negou que essa declaração implicasse falta de liberdade para realizar seu trabalho, explicando, em vez disso, que "há momentos em que simplesmente é preciso colocar o Real Madrid em primeiro lugar".

O técnico 'merengue' descreveu a possibilidade de eleições no Real Madrid como "fenomenal", após o anúncio feito na quinta-feira pelo empresário Enrique Riquelme, que sinalizou sua intenção de concorrer no próximo pleito, embora ainda não tenha oficializado formalmente sua candidatura.

"Eles já sabem onde a barra foi colocada, se acreditam ser capazes de superá-la, então estaremos aqui esperando e ouvindo para ver que ideias podem apresentar", disse Arbeloa, que sempre tem se mostrado um apoiador do atual presidente, Florentino Pérez.