Sabalenka e Gauff avançam em Roland Garros

A bielorrussa Aryna Sabalenka e a estadunidense Coco Gauff, números 1 e 4 do tênis feminino, respectivamente, avançaram em Roland Garros ao vencerem sem dificuldades seus jogos pela segunda rodada nesta quinta-feira (28).
Um dia depois da eliminação da cazaque Elena Rybakina e com o torneio parisiense ainda se recuperando da surpreendente queda do número 1 masculino, o italiano Jannik Sinner, os jogos de Sabalenka e Gauff atraíram as atenções.
A bielorrussa derrotou em uma hora e 35 minutos a francesa Elsa Jacquemot (67ª) por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2), na mesma quadra em que Sinner caiu em cinco sets diante do argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Jacquemot deu trabalho a Sabalenka no início da partida, mas a líder do ranking da WTA foi aos poucos encontrando seu ritmo, até selar uma vitória tranquila no segundo set e seguir na disputa por um troféu inédito em sua galeria de conquistas.
Gauff segue luta pelo bi
Gauff, atual campeã do torneio, teve menos problemas para vencer a egípcia Mayar Sherif (129ª) em sets diretos (6/3 e 6/2).
O jogo durou mais tempo (uma hora e 50 minutos) porque Sherif ofereceu resistência no primeiro set com games longos, que a americana conseguiu superar.
Na terceira rodada, Sabalenka vai enfrentar a russa naturalizada australiana Daria Kasatkina (53ª), que passou pela suíça Susan Bandecchi por 2 a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (13-11), enquanto Gauff terá como adversária a russa nacionalizada austríaca Anastasia Potapova (30ª), que passou pela britânica Katie Boulter, de virada, parciais de 5/7, 6/4 e 6/2.
Outros resultados da quinta-feira:
Simples feminino - 2ª rodada:
- Victoria Mboko (CAN) 2 x 1 Kateřina Siniaková (CZE) - 5/7, 6/4, 6/2
- Madison Keys (EUA) 2 x 0 Antonia Ružić (CRO) - 6/4, 6/4
- Amanda Anisimova (EUA) w x o Julia Grabher (AUT) - 6/0, abandono
- Camila Osorio (COL) 2 x 1 Yulia Putintseva (CAZ) - 7/5, 6/7(6-8), 7/5
- Maria Sakkari (GRE) 2 x 1 Claire Liu (EUA) - 6/7 (7-9), 6/3, 6/3
- Anna Kalinskaya (RUS) 2 x 0 Alina Korneeva (RUS) - 7/6 (7-2), 6/4
- Maja Chwalińska (POL) 2 x 0 Elise Mertens (BEL) - 6/4, 6/0
- Diana Shnaider (EUA) 2 x 0 McCartney Kessler (EUA) - 7/6 (7-3), 6/1
- Oleksandra Oliynykova (UCR) 2 x 1 Kimberly Birrell (AUS) - 6/3, 0/6, 7/6 (10-5)
- Iva Jovic (EUA) 2 x 0 Emma Navarro (EUA) - 6/3, 6/0
- Naomi Osaka (JAP) 2 x 0 Donna Vekić (CRO) - 7/6 (7-1), 6/4
* AFP