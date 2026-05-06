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Caminho para Budapeste
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Após jogo histórico na semana passada, Bayern e PSG decidem vaga na final da Champions nesta quarta-feira

Em vantagem, franceses jogam por empate para ir à decisão europeia; alemães precisam vencer por dois gols de diferença 

Zero Hora

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