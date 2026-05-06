Após jogo histórico na semana passada, Bayern e PSG decidem vaga na final da Champions nesta quarta-feira

Jogo de ida, em Paris, teve nove gols e futebol em altíssimo nível. FRANCK FIFE / AFP

Depois de um jogo épico no confronto de ida, PSG e Bayern fazem nesta quarta-feira (6) o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Em um confronto com cara de final antecipada, os dois times voltam a se enfrentar, agora na Allianz Arena.

O caminho para Budapeste para alemães ou franceses passa, obrigatoriamente, por Munique. A partir das 16h, serão pelo menos mais 90 minutos de ótimo futebol (um gol de diferença a favor do Bayern leva o jogo para a prorrogação).

No primeiro jogo, nove gols e uma partida para sempre na história da Liga dos Campeões. Em um certo momento, o confronto pareceu estar decidido: o PSG chegou a abrir três gols de vantagem. O Bayern, no entanto, descontou para 5 a 4.

O PSG tem um desfalque certo. O lateral-direito Hakimi, que deixou o jogo de ida com uma lesão muscular, está fora. O reserva Zaire-Emery faz a função.

Já o Bayern tem todos os jogadores à disposição do técnico Vincent Kompany. E apostará na força do ataque formado por Harry Kane e Michael Olise para voltar à decisão continental.

O PSG joga por um empate para chegar a mais uma final de Champions em sua história. Já o Bayern de Munique precisa vencer por dois gols de diferença para ir à decisão.

Adversário na final será o Arsenal

Quem passar, já conhece seu adversário na decisão da Liga dos Campeões. Na terça-feira (5), o Arsenal eliminou o Atlético de Madrid por 1 a 0, com gol de Saka, aos 44 minutos do primeiro tempo. No agregado, deu Ganners por 2 a 1.

A final da Champions acontece no dia 30 de junho. A decisão será na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, às 13h, horário de Brasília.