Após eliminação na Copa do Brasil, Roger Machado é demitido do São Paulo

O clube anunciou a rescisão com o treinador nesta quinta-feira (13), após a eliminação na Copa do Brasil. Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

Roger Machado, ex-Grêmio e Inter, não é mais o técnico do São Paulo. O clube anunciou a rescisão com o treinador nesta quarta-feira (13), após a eliminação na Copa do Brasil. O Tricolor foi ao Alfredo Jaconi enfrentar o Juventude com a vantagem de 1 a 0 conquistada na ida e perdeu por 3 a 1.

A queda na quinta fase da Copa do Brasil foi a gota d'água de uma passagem turbulenta. Com uma sequência de resultados ruins no Brasileirão e na Sul-Americana, Roger vinha pressionado pela torcida. Por outro lado, em áudio vazado nas redes sociais na segunda-feira (11), o presidente Tricolor Harry Massis Jr. bancou a permanência do treinador devido às dificuldades financeiras do clube.

— Nós não temos condição de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado, está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão, nunca. Se chegarmos em sexto do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, p..., não é assim. Eu não vou trocar ninguém, é bom que você saiba. Não vou pagar mais uma multa — disse o presidente do São Paulo dias antes da demissão de Roger Machado.

Roger chegou ao São Paulo em março, após a demissão de Hernán Crespo, decisão que desagradou a torcida. Comandou a equipe em 17 partidas, venceu sete, empatou quatro e perdeu seis. Assumiu o time em segundo lugar no Brasileirão e o deixa em quarto, eliminado da Copa do Brasil e líder do Grupo C na Sul-Americana. Antes da derrota para o Juventude, havia perdido o clássico contra o Corinthians por 3 a 2.

Confira o comunicado do São Paulo: