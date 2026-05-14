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Após eliminação na Copa do Brasil, Roger Machado é demitido do São Paulo

Depois de garantir a vantagem no jogo de ida contra o Juventude, o Tricolor perdeu por 3 a 1 no Alfredo Jaconi pela quinta fase da competição

Zero Hora

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