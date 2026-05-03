Antonelli dedica sua vitória no GP de Miami ao falecido Alex Zanardi

O piloto italiano Kimi Antonelli dedicou sua vitória deste domingo (3), no Grande Prêmio de Miami, ao seu compatriota Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 que faleceu na sexta-feira, aos 59 anos.

"Esta vitória é para o Alex. Fiquei profundamente triste ao saber da notícia de sua morte. Ele era um grande amigo da minha família. Eu queria vencer por ele", disse o jovem piloto da Mercedes após garantir seu terceiro triunfo consecutivo na temporada.

Zanardi era natural de Bolonha, cidade no norte da Itália situada a apenas uma hora do famoso circuito de Imola, e também a cidade natal de Antonelli.

Piloto de automobilismo durante a década de 1990, Zanardi conseguiu iniciar uma nova carreira esportiva após perder as pernas em um acidente em 2001, vindo a conquistar quatro medalhas de ouro no ciclismo paralímpico nos Jogos de Londres 2012 e Rio 2016.

Um dos atletas mais queridos e respeitados de seu país, Zanardi é reconhecido por ter ajudado a transformar a percepção sobre a deficiência na Itália.

"Ele era uma pessoa corajosa e inspiradora, considerando tudo o que passou em sua vida,nunca desistindo. Ele foi realmente um modelo para mim", reconheceu Antonelli, que, aos 19 anos, é o líder de campeonato mais jovem da história da Fórmula 1.

No sábado, o Grande Prêmio de Miami realizou um minuto de silêncio em memória de Zanardi antes da corrida sprint.