Antes de enfrentar o Grêmio, clube uruguaio faz homenagem a técnico do Inter

Adversário do Grêmio nesta terça-feira (26) pela Copa Sul-Americana, o Montevideo City Torque publicou nas redes sociais uma foto de Paulo Pezzolano, técnico do Inter. Na imagem, o profissional segura um quadro confeccionado em homenagem pelos serviços prestados ao clube.

"Siempre Ciudadano", diz a placa, em referência ao período em que Pezzolano, ex-atleta do Torque, comandou a equipe e subiu para a primeira divisão do futebol uruguaio, em 2017. O ano também coincidiu com a entrada para o Grupo City.

"Uma peça fundamental na nossa história. O DT (diretor técnico) do histórico acesso de 2017. Um dos nossos. Merecido reconhecimento para o grande Paulo Pezzolano", diz a legenda da publicação.

O Grêmio recebe os uruguaios na Arena às 19h desta terça, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.