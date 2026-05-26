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Antes de enfrentar o Grêmio, clube uruguaio faz homenagem a técnico do Inter

Paulo Pezzolano foi o treinador do responsável pelo acesso do Montevideo City Torque à primeira divisão nacional, em 2017

Filipe Duarte

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