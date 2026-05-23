Anfield se despede do ídolo Salah e de uma era

Mohamed Salah, lenda viva do Liverpool, vestirá a camisa vermelha pela última vez neste domingo (24), contra o Brentford, em Anfield, na última rodada do Campeonato Inglês, em um jogo que será marcado pela emoção.

"The Egyptian King", como é chamado na Inglaterra, ou "O Faraó", como também é conhecido, protagonizou uma das histórias de amor mais marcantes do futebol europeu nos últimos anos, com nove temporadas no ataque dos 'Reds', com quem viveu momentos mágicos: nove títulos - entre eles a Liga dos Campeões em 2019 - e 257 gols, antes de sua última partida.

Durante esse período, ele se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube e conquistou o coração dos torcedores em um nível comparável ao de lendas como Steven Gerrard, Kenny Dalglish e Graeme Souness.

- Conflito com Arne Slot -

Inclusive, os torcedores do Liverpool o perdoaram por alguns momentos de leve descontentamento, mas a prova de que é um dos ídolos do clube é que ele tem sua própria música: "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Running down the wing... Salah, la, la, la, laaaaaa... The Egyptian King!".

O fim de sua passagem não foi tão tranquilo quanto se poderia esperar. No último fim de semana, Salah enviou uma mensagem considerada por muitos como mais uma provocação ao técnico Arne Slot.

"Quero ver o Liverpool voltar a ser aquele time ofensivo, 'heavy metal', que assusta os adversários. Quero que volte a ser um time campeão. Esse é o futebol que eu sei jogar, e essa é a identidade que é preciso recuperar", afirmou.

"Isso é inegociável. Todos que vêm para este clube devem se adaptar a isso", acrescentou.

- "Golpe baixo" -

A intenção por trás das palavras do camisa 11 parece clara, em alusão a Slot, já que essa referência ao "futebol heavy metal" é uma marca registrada do técnico que o antecedeu no clube, o alemão Jürgen Klopp.

Questionado sobre o assunto na sexta-feira, o treinador holandês se esquivou da polêmica: "O 'Mo' [Mohamed Salah] e eu temos o mesmo objetivo. Queremos o melhor para este clube".

Mas Slot não confirmou se Salah terá minutos em campo no jogo de despedida contra o Brentford.

A possibilidade de o egípcio ser titular, com o Liverpool precisando de pelo menos um ponto para garantir matematicamente a classificação para a próxima Liga dos Campeões, independentemente de outros resultados, gerou debate nesta semana na Inglaterra.

"Se eu fosse o Arne Slot, me sentiria na obrigação de impor minha autoridade e dizer: 'Escute, não ponha os pés aqui no domingo, goste você ou não'. Duvido que ele faça isso, mas acho que é o que deveria fazer", disse o ex-jogador da seleção inglesa Wayne Rooney em seu podcast na segunda-feira.

Patrick Vieira e Jamie Carragher, atualmente comentaristas da Sky Sports, também não avaliaram positivamente as declarações de Salah.

Acertar contas antes do fim da temporada "não é o momento certo", disse Vieira, ex-capitão da seleção francesa, que se destacou na Inglaterra defendendo o Arsenal.

"Dá para entender a frustração dele, mas isso foi um golpe baixo e estou muito decepcionado com as palavras dele (...) Deveríamos estar falando apenas do Liverpool, isso não é sobre o Salah FC", acrescentou Carragher, ex-zagueiro dos 'Reds'.

- Bons e maus momentos -

Salah já havia causado polêmica em dezembro de 2025, após ter sido reserva pela terceira partida consecutiva.

Na ocasião, ele falou de uma situação "inaceitável", de promessas "não cumpridas", e admitiu não ter "nenhum relacionamento" com seu treinador.

Essas declarações levaram à sua suspensão por um jogo. Mas, após seu retorno da Copa Africana de Nações, foi reintegrado como se nada tivesse acontecido, sem que sua popularidade entre os torcedores fosse afetada.

"Jamais esquecerei o apoio que vocês me deram nos melhores momentos da minha carreira e o fato de terem estado ao meu lado também nos momentos mais difíceis", disse Salah em março, quando anunciou que deixaria o clube ao final da temporada.