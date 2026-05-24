Andreeva estreia sem sustos e vai à segunda rodada de Roland Garros

A russa Mirra Andreeva, número 8 do mundo, estreou em Roland Garros neste domingo (24) e avançou à segunda rodada ao derrotar sem sustos a francesa Fiona Ferro, que é a 200ª colocada, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em uma hora e 11 minutos.
Mostrando grande consistência desde o início da temporada de saibro (campeã em Linz, finalista em Madri e quadrifinalista em Roma), a tenista de 19 anos é a segunda favorita do torneio a garantir uma vaga na segunda rodada, depois da ucraniana Marta Kostyuk.
Semifinalista em Paris em 2024, Andreeva jogará na segunda rodada contra a colombiana Emiliana Arango (94ª) ou a espanhola Marina Bassols Ribera (175ª).
Outros resultados da 1ª rodada:
- Hailey Baptiste (EUA) 2 x 1 Barbora Krejčíková (CZE) - 6/7 (7-9), 7/6 (8-6) e 6/2
- Xiyu Wang (CNH) 2 x 0 Danka Kovinic (MNE) - 6/3 e 6/1
- Tamara Korpatsch (ALE) 2 x 0 Sara Sorribes Tormo (ESP) - 6/4 e 6/2
- Caty McNally (EUA) 2 x 1 Ajla Tomljanovic (AUS) - 3/6, 7/6 (7-5) e 6/3
- Belinda Bencic (SUI) 2 x 0 Sinja Kraus (AUT) - 6/2 e 6/3
- Magda Linette (POL) 2 x 1 Tereza Valentová (CZE) - 5/7, 6/4 e 7/6 (11-9)
- Magdalena Fręch (POL) w x o Elena-Gabriela Ruse (ROM) - 7/5, 2/1 e desistência
- Yuliia Starodubtseva (UCR) 2 x 0 Anna Blinkova (RUS) - 6/3 e 6/1
* AFP