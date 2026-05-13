Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim'

O técnico Carlo Ancelotti voltou a comentar a possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo e deixou claro que a decisão dependerá exclusivamente do atacante. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador afirmou que a avaliação sobre o camisa 10 passa principalmente pela condição física apresentada nas próximas semanas.

A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira às vésperas da convocação definitiva para o Mundial. O atacante aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, mas ainda não tem presença garantida entre os 26 escolhidos para disputar o torneio na América do Norte.

Ancelotti destacou que não existem dúvidas sobre a qualidade técnica do jogador, mas ressaltou que o aspecto físico será decisivo para qualquer definição.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", disse.

O treinador italiano chega à seleção em um cenário diferente de antecessores que centralizaram o projeto esportivo em torno de Neymar. Aos 34 anos, o atacante convive com problemas físicos recorrentes e não atua com a camisa Amarelinha desde outubro de 2023.

Mesmo sendo o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, Neymar ainda divide opiniões no país. Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem sua convocação para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Nos bastidores da CBF, a presença do jogador também é tratada com cautela. Além da recuperação física, episódios recentes envolvendo comportamento preocupam dirigentes e membros da comissão técnica. O caso mais recente aconteceu após Neymar dar um tapa em Robinho Jr., situação que aumentou o receio sobre um possível impacto negativo no ambiente da delegação.

A lista definitiva da seleção será anunciada em 18 de maio. Internamente, Ancelotti já teria poucas dúvidas sobre os nomes escolhidos, e a pré-convocação com 55 atletas funciona principalmente como proteção para possíveis trocas em caso de lesão.