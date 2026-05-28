Amigos do Ronaldinho x Amigos do Deco; veja onde assistir ao jogo festivo

Ronaldinho e Deco são os protagonistas do evento, que será realizado em Lisboa. @jogodoronaldinho / Instagram/Reprodução

Ídolos do Barcelona e amigos fora dos gramados, Ronaldinho e Deco irão protagonizar um evento em Lisboa, no Estádio do Restelo, nesta sexta-feira (29). A partir das 16h (de Brasília), eles se enfrentam no "Jogo das Estrelas", sendo um time capitaneado pelo pentacampeão mundial e o outro pelo ex-jogador da seleção portuguesa.

Além da dupla, outros nomes do futebol estarão presentes. É o caso dos jogadores Richarlison e Philippe Coutinho, e dos já aposentados César Prates, Ramires, Maicon e Silvinho, no lado brasileiro.

Entre os portugueses os principais destaques são o ex-jogadores Bruno Alves e Jorge Andrade, assim como o treinador António Oliveira, que teve passagem por equipes do futebol brasileiro.

Além dos rostos conhecidos do esporte, também estarão presentes influenciadores digitais, cantores e demais artistas dos dois países.

A partida terá caráter beneficente, com pontos para recolher alimentos presentes no estádio. Eles serão destinados a cidade de Leiria, em Portugal, afetada recentemente por uma forte tempestade.

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