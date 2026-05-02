Álvaro Arbeloa critica posicionamento de Dani Ceballos no Real Madrid

O técnico Álvaro Arbeloa não escondeu o descontentamento com as declarações do meio-campista Dani Ceballos no Real Madrid. Durante coletiva de imprensa, o comandante adotou um tom respeitoso com o atleta, mas destacou que o desentendimento deveria ter ficado no vestiário.

"Eu não entro em debates públicos com as situações que tenho com meus jogadores. A primeira coisa que aprendi quando entrei há 20 anos é que o que acontece no vestiário do Real Madrid fica no vestiário do Real Madrid. É algo que levo comigo há mais de 20 anos e que mantenho".

Durante a semana, Ceballos e Arbeloa tiveram uma reunião no centro de treinamento do clube. E, segundo apuração do jornal Marca, a iniciativa partiu do próprio meia, que comunicou ao treinador que tinha um problema pessoal com ele e que não esperava ser utilizado no restante da temporada.

Após o encontro entre os dois, Dani Ceballos teria comunicado o ocorrido aos demais jogadores do elenco. Ainda de acordo com o Marca, a diretoria do Real Madrid respaldou o técnico e afastou o atleta do elenco. O time tem mais cinco jogos pela La Liga até o encerramento da temporada e deve terminar sem títulos, a menos que consiga reverter a vantagem de nove pontos do líder Barcelona.