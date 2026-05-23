Alison dos Santos vence Warholm nos 400m com barreiras e assume liderança do ranking mundial da prova

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Piu começou o ano em alta. HECTOR RETAMAL / AFP

Alison dos Santos voltou a fazer história no atletismo mundial neste sábado (23). Em Xiamen, na China, ele venceu os 400 metros com barreiras da segunda etapa da temporada da Diamond League, com 46seg72, e assumiu a liderança do ranking mundial da prova.

— Foi uma sensação boa. Eu sempre tento aumentar a velocidade nos 300 metros. Não posso sair rápido demais no começo da prova, então estou animado com o tempo. Estou feliz com isso. Eu não achava que conseguiria correr tão rápido com o tipo de corrida como fiz. Estou orgulhoso — disse o dono de duas medalhas olímpicas.

Outro brasileiro na prova, Matheus Lima foi o sexto colocado, com 48seg22 — seu recorde pessoal é 48seg08, de 2025.

O duelo entre Piu, como Alison dos Santos é conhecido, e Warholm era mais uma vez esperado e deu ao público emoção até os metros finais. Eles se revezaram na liderança, com o europeu chegando à penúltima barreira um pouco à frente. Foi então que o brasileiro deu um sprint e conseguiu ultrapassá-lo e assegurar a primeira posição.

Chinesa faz segunda marca da história do dardo

Yan Ziyi comemorou 18 anos com feito histórico. Marta Gorczynska / Divulgação/Diamond League AG

Um dia após completar 18 anos, a chinesa Yan Ziyi, campeã mundial sub-20 em 2024, fez história no lançamento do dardo.

Com 71m74cm, Ziyi não só estabeleceu um novo recorde asiático, mundial sub-20 e da Diamond League, como também registrou a segunda melhor marca de todos os tempos, ficando atrás apenas da tcheca Barbora Špotáková, que em setembro de 2008 lançou 72m28cm.

Campeã olímpica fica 0seg02 do recorde mundial dos 100 metros com barreiras

Russell (C) ficou muito perto de quebrar recorde, Marta Gorczynska / Divulgação/Diamond League AG

A estadunidense Masai Russell, atual campeã olímpica dos 100 metros com barreiras venceu pela segunda etapa seguida e com o segundo melhor tempo da história. Os 12seg14 ficaram a apenas 0seg02 do recorde mundial da nigeriana Tobi Amusan, que foi a segunda colocada em Xiamen, com 12seg28.

Recordes da temporada e do Meeting

Miltiadis Tentoglou venceu o salto em distância. Marta Gorczynska / Divulgação/Diamond League AG

Bicampeão olímpico do salto em distância, o grego Miltiadis Tentoglou venceu com 8m46cm, estabeleceu o novo recorde do campeonato e igualou o português Gélson Baldé, com o melhor salto da temporada.

Campeão mundial dos 400 metros, o botsuano Busang Kebinatshipi confirmou o favoritismo e venceu com 43seg92, a melhor marca da temporada e novo recorde do meeting chinês.

O etíope Addisu Yihune estabeleceu novas marcas do evento e do ano ao marcar 12min57seg32 nos 5000 metros.

Dona de cinco medalhas olímpicas, a jamaicana Shericka Jackson venceu os 200 metros com 21seg87 e quebrou o recorde da competição.

Ouro em Tóquio e prata em Paris nos 3000 metros com obstáculos, a queniana Peruth Chemutai repetiu a vitória da semana anterior em Xangai e voltou a estabelecer a melhor marca do ano, com 8min52seg06, que também o principal tempo de 2026.



