Algoz de Sinner, argentino vence jogo de quase seis horas e avança às oitavas em Roland Garros

A primeira semana do Aberto da França de 2026 será inesquecível para o argentino Juan Manuel Cerúndolo, que iniciou o torneio como número 56 do ranking mundial.
Com apenas um título de ATP, conquistado em fevereiro de 2021, em Córdoba, o tenista de 24 anos entrou na chave principal do Grand Slam francês, pela segunda vez na carreira, e após o sorteio soube que teria que encarar o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e que chegou à Paris com 29 jogos de invencibilidade e cinco títulos consecutivos.
Após vencer o britânico Jacob Fearnley, na estreia, por 3 a 0, Cerúndolo encarou Sinner e numa virada supreendente, que teve sua resiliência e o desgaste físico do italiano como fatores preponderantes, ele saiu de dois sets abaixo e 1-5 no terceiro para a maior vitória de sua carreira.
Mas nem mesmo as mais de três horas e meia de jogo contra Sinner e o desgaste físico e até emocional foram capazes de parar Juan Manuel Cerúndolo, que neste sábado (30) protagonizou outro grande capítulo no saibro parisiense.
Em partida que durou cinco horas e 58 minutos, ele derrotou o espanhol Martín Landaluce por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 6/7 (7-9), 7/6 (7-4), 6/7 (4-7) e 7/6 (10-8) e se classificou para as oitavas de final de um Grand Slam pela primeira vez.
A maratona disputada na quadra 7 entrou para a história como o terceiro jogo mais longo em Roland Garros, sendo superado apenas pelas 6h33 dos frances Fabrice Santoro e Arnaud Clément, na primeira rodada de 2004, e que precisou de dois dias para ser finalizado, e pelas 6h05 da vitória do italiano Lorenzo Giustino sobre o francês Corentin Moutet, na estreia de 2020.
Com as três vitórias, Cerúndolo já garantiu o melhor ranking da carreira, subindo ao menos 10 posições. Nas oitavas, seu rival será o italiano Matteo Berrettini, 105º do mundo, que tambpem jogou uma maratona.
Sem jogar em Paris, nas quatro últimas temporada, Berrettini eliminou o argentino Francisco Comesaña, com parciais de 7/6 (7-3), 5/7, 6/7 (4-7), 6/4 e 7/6(15-13), em cinco horas e 13 minutos de confronto.
Cobolli segue sem perder set
Outro italiano que se destacou neste sábado foi Flavio Cobolli. O cabeça de chave número 10 venceu o estadunidense Learner Tien por 3 a 0 (6/2, 6/2 e 6/3) e passou às oitavas sem ainda ter perdido set no torneio.
Na próxima rodada, Cobolli vai enfrentar outro tenista dos Estados Unidos, Zachary Svajda, que disputa o Grand Slam francês pela primeira vez na carreira. Número 85 do ranking, ele eliminou o argentino Francisco Cerúndolo, irmão de Juan Manuel, por 3 a 2. As parciais foram de 6/3, 6/4, 3/6, 4/6 e 6/3, em três horas e três minutos de partida.