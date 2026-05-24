Algoz de Djokovic em Roma: quem é o próximo adversário de João Fonseca

FILIPPO MONTEFORTE / AFP

João Fonseca derrotou neste domingo (24) o frances Luka Pavlovic, pelo Roland Garros, por 3 sets a 0 e avançou para a próxima fase, na qual enfrentará o croata Dino Prižmić.

O próximo adversário de João Fonseca foi campeão júnior em Paris em 2023 e fez história neste ano ao eliminar Novak Djokovic no Masters 1000 de Roma. Prižmić se tornou o primeiro jogador vindo do qualifying e o de ranking mais baixo a derrotar o sérvio em um torneio deste porte.

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Natural de Split, na Croácia, Prizmic tem 20 anos e ocupa atualmente a 72ª posição do ranking da ATP. A melhor marca da carreira veio neste mês, quando alcançou o 71º lugar da lista mundial.

O jovem ganhou destaque recentemente ao derrotar Novak Djokovic no Masters 1000 de Roma, resultado que o colocou entre os 100 melhores tenistas do circuito. Conhecido pelo apelido de “Dince”, o croata já afirmou ter o sérvio como principal inspiração no tênis.

Próximas fases

Se avançar, o brasileiro poderá encarar Novak Djokovic na terceira fase do torneio. Dono de 24 títulos de Grand Slam, o sérvio estreia diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard.

A chave de João também reúne outros nomes importantes do circuito. Em uma possível oitavas de final, os adversários podem ser Casper Ruud ou Tommy Paul. Já nas quartas, aparecem Alex de Minaur e Andrey Rublev como possíveis rivais.