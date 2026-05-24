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Algoz de Djokovic em Roma: quem é o próximo adversário de João Fonseca

Dino Prižmić eliminou Novak Djokovic no Masters 1000 deste ano e ocupa a 72ª posição do ranking da ATP 

Zero Hora

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