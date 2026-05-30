Alejandro Tabilo elimina sensação francesa Moïse Kouamé em Roland Garros

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Tabilo frustrou a torcida francesa. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O tenista chileno Alejandro Tabilo, 36º do ranking da ATP, acabou com o conto de fadas do francês Moïse Kouamé - sensação de Roland Garros por ter alcançado a terceira rodada com apenas 17 anos - neste sábado (30), em uma batalha que durou três horas e 40 minutos, vencendo com parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 7/6 (11-9).

Kouame, atual 318º do mundo e competindo na chave principal graças a um wild card (convite da organização), havia precisado de uma exaustiva maratona de cinco horas na segunda rodada para derrotar o paraguaio Daniel Vallejo.

Mais uma vez, o francês mostrou uma resiliência notável diante de um jogador altamente experiente como Tabilo, salvando quatro match points durante o tie-break do quarto set antes de, finalmente, sucumbir à derrota.

Ao enfrentar Tabilo, vencedor de três títulos da ATP que não havia jogado na rodada anterior devido à desistência do monegasco Valentin Vacherot, Kouamé pagou o preço pelo esforço físico despendido na rodada anterior, na capital francesa, onde as condições climáticas permaneceram sufocantes, com sol forte e temperaturas ultrapassando os 30 graus.

O francês conquistou o primeiro set, mas depois começou a perder o fôlego, pagando o preço pelas quase cinco horas que havia passado em quadra naquela partida da segunda fase (um recorde do torneio até o momento).

Tabilo, inspirado em seu saque (17 aces), executou seu jogo com tranquilidade.

O desfecho parecia praticamente selado no quarto set, quando Tabilo quebrou o saque logo no início. No entanto, Kouamé ainda ganhou fôlego para forçar um tie-break eletrizante.

O francês salvou quatro match points assumindo riscos máximos, jogando diante de uma torcida extasiada que imaginava estar prestes a testemunhar mais uma reviravolta insana nesta edição de 2026 de Roland Garros, já repleta de surpresas.

Mas Tabilo finalmente frustrou essas esperanças em sua quinta oportunidade de match point.

Após a eliminação de Kouamé,e a de Quentin Halys na sexta-feira, não haverá mais jogadores franceses remanescentes nas oitavas de final da chave de simples masculina.

Nas oitavas de final de Roland Garros, Tabilo vai enfrentar o canadense Félix Auger-Aliassime (5º) que eliminou o americano Brandon Nakashima (35º) por 5/7, 6/1, 7/6 (7-4) e 7/6 (7-1).

Outros resultados deste sábado:

Simples masculino - 3ª rodada:

Frances Tiafoe (EUA) 3 x 2 Jaime Faria (POR) 4/6, 6/7 (2-7), 7/6 (7-4), 6/1, 6/2

Matteo Arnaldi (ITA) 3 x 2 Raphaël Collignon (BEL) 6/4, 6/7 (5-7), 5/7, 6/4, 7/6 (10-4)