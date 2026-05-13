Alavés vence (1-0) e frustra objetivo do Barça de alcançar os 100 pontos

O Alavés saiu da zona de rebaixamento e frustrou o Barcelona - que se sagrou campeão espanhol no domingo - em sua tentativa de alcançar a marca dos 100 pontos, com uma vitória por 1 a 0 sobre o gigante catalão nesta quarta-feira (13), pela 36ª rodada da LaLiga.

A equipe basca surpreendeu o Barça com um gol nos acréscimos do primeiro tempo (45+1') do atacante marfinense Ibrahim Diabate, que aproveitou uma bola aérea na grande área.

Esta vitória permite ao Alavés escapar provisoriamente da zona de rebaixamento, em meio à acirrada batalha para evitar a queda para a segunda divisão.

"Vencer nos dá um fôlego. Nos coloca de volta na briga", disse o atacante do Alavés, Antonio Martínez, à Movistar.

O Barcelona, que havia conquistado o título da liga apenas alguns dias antes, no domingo, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid, tomou a iniciativa, mas se viu barrado pela defesa bem organizada dos anfitriões.

O Barça tentou ameaçar pelas pontas, buscando, especificamente, explorar as arrancadas de Marcus Rashford. Mas não conseguiu reverter a vantagem do Alavés, enquanto a equipe da casa buscava suas oportunidades nos contra-ataques.

O time 'blaugrana' viu sua sequência de onze vitórias consecutivas no campeonato ser interrompida por uma derrota que também o impedirá de encerrar a LaLiga com 100 pontos.

Mais cedo, o Sevilla reagiu e venceu o Villarreal por 3 a 2 de virada, fora de casa, resultado que deixa a equipe andaluza muito próxima de garantir a permanência na divisão.

- "Seguir em frente" -

"Temos que seguir em frente e continuar somando pontos para garantir a permanência", disse o técnico do Sevilla, Luis García Plaza.

O Villarreal abriu uma boa vantagem logo no início com gols de Gerard Moreno (13') e Mikautadze (20'), mas o Sevilla conseguiu reverter o placar graças a Oso (36'), Kike Salas (45+2') e Akor Adams (72').

A vitória, que encerra uma sequência de quatro derrotas consecutivas fora de casa, permite ao Sevilla praticamente assegurar sua permanência na primeira divisão, mesmo com o time vivendo um momento de possível mudança de proprietários.

Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador Sergio Ramos e um grupo de investidores teriam chegado a um acordo para adquirir o clube.

Os andaluzes agora estão quatro pontos acima da zona de rebaixamento, com seis pontos ainda em disputa, restando duas rodadas para o fim do campeonato, uma vez concluída a atual rodada da LaLiga.

O 'Submarino Amarelo', invicto em casa desde janeiro e já classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, sofreu um revés em sua busca pela terceira colocação, cobiçada pelo Atlético de Madrid (4º).

Em outra partida, o Espanyol derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0 graças aos gols de Pere Milla (69') e Kike García (90+2'), e conquistou assim sua primeira vitória de 2026.

Esse triunfo coloca a equipe três pontos acima da zona de rebaixamento.

Com o Oviedo já rebaixado, nada menos que dez equipes estão agora agrupadas dentro de uma margem de seis pontos na parte inferior da tabela.

O Getafe derrotou o Mallorca por 3 a 1 e assumiu uma posição na zona de classificação para as competições europeias, graças a dois gols de Martín Satriano (14' e 41') e um gol de Zaid Romero (63').

Omar Mascarell (65') descontou para o Mallorca, mas não foi o suficiente para reverter o placar de uma partida que deixa os 'mallorquinistas' à beira do abismo.

O Mallorca ocupa, atualmente, a última posição fora da zona de rebaixamento, embora esteja empatado em 39 pontos com o Levante e o Girona, as equipes que ocupam a primeira e a segunda posições na zona de queda para a segunda divisão.

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Terça-feira, 12 de maio

Celta Vigo - Levante 2 - 3

Betis - Elche 2 - 1

Osasuna - Atlético de Madrid 1 - 2

Quarta-feira, 13 de maio

Villarreal - Sevilla 2 - 3

Espanyol - Athletic Bilbao 2 - 0

Alavés - Barcelona 1 - 0

Getafe - Mallorca 3 - 1

Quinta-feira, 14 de maio

(14h00) Valencia - Rayo Vallecano

(15h00) Girona - Real Sociedad

(16h30) Real Madrid - Real Oviedo

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 91 36 30 1 5 91 32 59

2. Real Madrid 77 35 24 5 6 70 33 37

3. Villarreal 69 36 21 6 9 67 43 24

4. Atlético de Madrid 66 36 20 6 10 60 39 21

5. Betis 57 36 14 15 7 56 44 12

6. Celta Vigo 50 36 13 11 12 51 47 4

7. Getafe 48 36 14 6 16 31 37 -6

8. Real Sociedad 44 35 11 11 13 54 55 -1

9. Athletic Bilbao 44 36 13 5 18 40 53 -13

10. Sevilla 43 36 12 7 17 46 58 -12

11. Rayo Vallecano 43 35 10 13 12 36 42 -6

12. Osasuna 42 36 11 9 16 43 47 -4

13. Valencia 42 35 11 9 15 38 50 -12

14. Espanyol 42 36 11 9 16 40 53 -13

15. Alavés 40 36 10 10 16 42 54 -12

16. Elche 39 36 9 12 15 47 56 -9

17. Mallorca 39 36 10 9 17 44 55 -11

18. Levante 39 36 10 9 17 44 59 -15

19. Girona 39 35 9 12 14 37 52 -15

20. Real Oviedo 29 35 6 11 18 26 54 -28

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