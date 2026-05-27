Ainda sem ritmo após lesão, Memphis Depay é convocado pela seleção holandesa para Copa do Mundo

Apesar da falta de ritmo após algumas semanas sem jogar devido a uma lesão, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, está na lista dos 26 jogadores convocados pelo técnico Ronald Koeman para defender a seleção holandesa na Copa do Mundo de 2026, apresentada nesta quarta-feira (27).

Depay, de 32 anos, ficou afastado dos gramados durante dois meses depois de sofrer uma lesão na coxa direita no final de março.

Ele voltou no último domingo, jogando 34 minutos na vitória do Corinthians sobre o Atlético-MG por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

Seus números com a camisa do Timão são discretos nesta temporada: apenas um gol em 13 jogos desde janeiro, mas Koeman preferiu não abrir mão do maior artilheiro da história da 'Oranje' (55 gols em 108 jogos).

A maioria das ausências notáveis já era conhecida, como as de Xavi Simons (Tottenham) e Matthijs de Ligt (Manchester United), ambos por opção técnica, assim como Stefan de Vrij (Inter de Milão), que se lesionou no fim de semana na última rodada do Campeonato Italiano.

Os astros da equipe estão todos lá: o goleiro Bart Verbruggen; os defensores Virgil van Dijk e Denzel Dumfries; os meio-campistas Frenkie de Jong e Tijani Reijnders; e o atacante Cody Gakpo.

A seleção holandesa está no Grupo F do Mundial junto com Japão, Suécia e Tunísia.

- Lista de convocados da seleção holandesa:

- Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen/ALE), Robin Roefs (Sunderland/ING), Bart Verbruggen (Brighton/ING)

- Defensores: Nathan Aké (Manchester City/ING), Virgil van Dijk (Liverpool/ING), Denzel Dumfries (Inter de Milão/ITA), Jan Paul van Hecke (Brighton/ING), Jurriën Timber (Arsenal/ING), Jorrel Hato (Chelsea/ING), Micky van de Ven (Tottenham/ING)

- Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Tijjani Reijnders (Manchester City/ING), Marten de Roon (Atalanta/ITA), Guus Til (PSV Eindhoven/HOL), Quinten Timber (Olympique de Marselha/FRA), Mats Wieffer (Brighton/ING)

- Atacantes: Brian Brobbey (Sunderland/ING), Memphis Depay (Corinthians/BRA), Cody Gakpo (Liverpool/ING), Noa Lang (Galatasaray/TUR), Donyell Malen (Roma/ITA), Crysencio Summerville (West Ham/ING), Wout Weghorst (Ajax/HOL)