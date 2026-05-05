Aeronave do São Paulo apresenta problema e atrasa viagem do time para duelo pela Sul-Americana

O São Paulo precisou recalcular a rota para a partida contra o OHiggins pela Sul-Americana. A delegação, que viajaria nesta terça-feira ao Chile, só irá na quarta-feira, após a aeronave utilizada ter apresentado um problema.

Segundo comunicado pelo clube, o avião teve problemas sistêmicos ainda no pátio do Aeroporto de Guarulhos, antes do embarque. O São Paulo costuma viajar em voos fretados pela Sideral Linhas Aéreas.

A programação inicial previa um trabalho no centro de treinamento da Universidad Católica, na quarta-feira. Depois, a delegação iria a Racagua. Entretanto, agora o itinerário prevê o deslocamento para a cidade da partida logo após o pouso em Santiago. Na prática, o técnico Roger Machado terá um treino a menos na preparação para o jogo.