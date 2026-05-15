Adversário do Brasil na Copa, Haiti divulga lista de 26 convocados

O Haiti, que está no mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026, tem como objetivo pelo menos passar da primeira fase, afirmou nesta sexta-feira (15) o técnico da seleção caribenha, Sébastien Migné, ao anunciar sua lista de 26 convocados para o torneio.

"Este é um momento especial porque é o início de um novo roteiro para os 26 jogadores convocados", disse o treinador francês, que está no cargo desde 2024.

O Haiti, que não disputa um Mundial desde 1974, será o segundo adversário do Brasil no Grupo C, que também conta com Escócia e Marrocos.

A seleção haitiana ainda não somou pontos em Copas do Mundo, mas, para Migné, esse objetivo não atenderia plenamente às suas expectativas para a edição deste ano, que começará no dia 11 de junho.

"Definir isso como única meta proporcionaria muito pouca motivação aos meus jogadores", afirmou o treinador.

"Passar de fase faz parte do nosso novo objetivo. Tentaremos fazer isso com humildade", acrescentou.

"Espero que [os jogadores] demonstrem generosidade e união, e que passem a melhor imagem possível. É uma vitrine formidável para o Haiti", continuou Migné.

Com quase 12 milhões de habitantes, o Haiti é o país mais pobre das Américas e há anos sofre com a violência de grupos armados que provocou uma crise humanitária sem precedentes.

Migné incluiu duas caras novas em sua lista final, convocando o meio-campista Dominique Simon, que atua pelo Presov, da Eslováquia, e o atacante Lenny Joseph, do Ferencváros, da Hungria.

A seleção do Haiti vai se concentrar a partir do dia 24 de maio na Flórida e fará dois amistosos antes da Copa do Mundo: contra a Nova Zelândia, em 2 de junho, e contra o Peru, três dias depois.

- Lista de 26 convocados da seleção do Haiti para a copa do Mundo de 2026:

- Goleiros: Johnny Placide (Bastia/FRA), Alexandre Pierre (Sochaux/FRA), Josue Duverger (Koblenz/ALE)

- Defensores: Carlens Arcus (Angers/FRA), Wilguens Pauguain (Waregem/BEL), Duke Lacroix (Colorado/EUA), Martin Experience (Nancy/FRA), Jean-Kevin Duverne (Gent/BEL), Ricardo Ade (LDU/EQU), Hannes Delcroix (Lugano/SUI), Keeto Thermoncy (Young Boys/SUI)

- Meio-campistas: Leverton Pierre (Vizela/POR), Carl-Fred Sainthé (El Paso/EUA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union/EUA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton/ING), Pierre Woodenski (Violette/HAI), Dominique Simon (Presov/SVK)

- Delanteros: Louicius Deedson (Dallas/EUA), Ruben Providence (Almere/HOL), Josue Casimir (Auxerre/FRA), Derrick Etienne (Toronto/CAN), Wilson Isidor (Sunderland/ING), Duckens Nazon (Esteghlal/IRN), Frantzdy Pierrot (Rizespor/TUR), Yassin Fortune (Vizela/POR), Lenny Joseph (Ferencvaros/HUN)