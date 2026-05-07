Adeus, Panini: Fifa anuncia acordo com nova marca de álbum de figurinhas da Copa após 60 anos

Panini é a responsável pelo álbum há seis décadas. Daniel Costa / Grupo RBS

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (7), um novo acordo de licenciamento exclusivo com a Fanatics para a produção de álbuns de figurinhas, cards colecionáveis e jogos de cartas ligados às competições da entidade. A parceria marca o fim de uma era histórica com a Panini, que dominou o mercado de colecionáveis das Copas do Mundo por 60 anos.

O novo contrato começa a valer integralmente a partir de 2031 e engloba produtos físicos e digitais. A produção ficará sob responsabilidade da Fanatics Collectibles, utilizando a marca Topps, empresa adquirida pelo grupo em 2022.

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Entre as novidades previstas pela parceria está a inclusão de patches de camisas utilizadas por jogadores em cards oficiais, algo já popular em ligas esportivas dos Estados Unidos e que passará a integrar os produtos ligados ao futebol internacional.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou o potencial comercial e de engajamento do novo acordo.

— Estamos vendo a Fanatics liderar grandes inovações no universo dos colecionáveis, criando novas formas de conexão entre torcedores, clubes e jogadores. Com o alcance global dos torneios da Fifa, isso amplia ainda mais o envolvimento dos fãs e gera novas receitas para reinvestir no futebol — afirmou.

Aproximação com os fãs

O CEO da Fanatics Collectibles, Mike Mahan, afirmou que a intenção é aproximar os fãs dos grandes torneios e atletas.

Além dos produtos comerciais, a empresa informou que distribuirá mais de US$ 150 milhões (cerca de R$ 738 milhões) em colecionáveis gratuitos ao longo da parceria como forma de incentivo ao futebol de base e aproximação com jovens torcedores ao redor do mundo.

Críticas ao álbum da Copa 2026

O anúncio da nova parceria acontece em meio a críticas envolvendo a distribuição do álbum oficial da Copa do Mundo 2026, que começou oficialmente no dia 1º de maio. Consumidores que adquiriram a versão capa dura na pré-venda relatam atrasos significativos na entrega do produto.

Nas redes sociais, diversos compradores afirmam que ainda não receberam os álbuns e reclamam da falta de informações claras sobre o envio. Em alguns casos, a previsão de entrega foi alterada para 26 de maio, o que provocou pedidos de cancelamento e críticas à Panini.