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Fim de uma era

Adeus, Panini: Fifa anuncia acordo com nova marca de álbum de figurinhas da Copa após 60 anos

Fanatics será a nova responsável pela produção do livro ilustrado, de cards e jogos ligados às competições da entidade

Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS