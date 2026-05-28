Adeus à rainha: Barcelona se despede de Alexia Putellas após 14 anos e recorde de títulos

O Barcelona anunciou o fim de um dos capítulos mais vitoriosos de sua história. Após 14 temporadas vestindo a camisa blaugrana, Alexia Putellas está se despedindo do clube catalão, encerrando uma trajetória que a transformou em símbolo do futebol feminino mundial e em uma das maiores lendas da história do Barça.

Proporcional ao tamanho de seus feitos, a despedida de "La Reina" ganhou contornos de celebração histórica em Barcelona. Em um evento especial organizado pelo clube no Camp Nou, a meia-atacante foi homenageada diante das companheiras, da comissão técnica e de dirigentes após encerrar uma trajetória de 14 temporadas, 507 partidas, 232 gols e impressionantes 38 títulos conquistados com a camisa blaugrana.

Emocionada, a capitã não conseguiu segurar as lágrimas durante a cerimônia. Cercada pelo elenco e pelos torcedores, afirmou que dificilmente conseguiria imaginar um desfecho melhor para sua passagem pelo clube, a qual definiu como "uma história perfeita". Um dos momentos mais simbólicos da homenagem aconteceu quando as jogadoras do Barcelona entraram no gramado para erguer Alexia nos braços, numa cena que simboliza o tamanho de seu legado dentro da equipe.

A última atuação oficial da espanhola pelo Barça aconteceu nesta quarta-feira, 27, pela Liga F, diante da Real Sociedad. Após o apito final, Putellas recebeu aplausos de pé da torcida presente, em reconhecimento à sua importância na história do clube e ao papel central que desempenhou no crescimento e na consolidação do futebol feminino do Barcelona.

Dona de números históricos, liderança técnica e protagonismo em uma geração dominante, a jogadora optou por encarar um novo desafio na carreira. Embora seu contrato previsse a possibilidade de renovação por mais um ano - cenário aceito pelo clube -, Alexia decidiu seguir outro caminho. O destino ainda não foi revelado, mas equipes da Europa, dos Estados Unidos e do México acompanham a situação. Segundo a ESPN, London City Lionesses, da Inglaterra, e PSG, da França, estão entre os interessados.

A MAIOR CAMPEÃ DA HISTÓRIA DO BARCELONA

A passagem de Alexia Putellas pelo clube catalão é marcada por um feito fantástico: ela deixa o time azul e grená como a atleta com mais títulos oficiais em toda a história do Barcelona, superando até mesmo o ídolo balugrana Lionel Messi.

Ao longo de 14 temporadas, Alexia acumulou 38 taças pelo clube catalão, ultrapassando as 34 conquistas do astro argentino. Em sua coleção estão quatro Champions League (2021, 2023, 2024 e 2026), dez títulos do Campeonato Espanhol, dez Copas da Rainha, seis Supercopas da Espanha e oito Copas da Catalunha.

A marca reforçou a associação da jogadora como o "Messi do futebol feminino".

GOLS, LIDERANÇA E RECONHECIMENTO MUNDIAL

Além dos troféus, Putellas construiu um legado estatístico impressionante. Ela se consolidou como a maior artilheira da história da equipe feminina do Barcelona e alcançou 232 gols pelo clube.

Considerando os times masculino e feminino juntos, a espanhola empatou com César Rodríguez como a segunda maior goleadora da história blaugrana, ficando atrás apenas dos 672 gols marcados por Messi.

O domínio não se restringiu ao cenário doméstico. Alexia foi eleita a melhor jogadora do mundo em duas oportunidades, conquistando a Bola de Ouro e o prêmio The Best da Fifa em 2021 e 2022, consolidando seu nome entre as principais atletas de sua geração.

O FIM DE UMA ERA NO BARÇA

A saída de Putellas representa mais do que uma simples transferência. Trata-se do encerramento de um ciclo que acompanhou a transformação do Barcelona em uma potência global do futebol feminino.

Capitã, referência técnica e rosto de uma geração multicampeã, Alexia participou diretamente da consolidação do projeto esportivo do clube no cenário europeu.