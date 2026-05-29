Abel celebra vaga na Libertadores e revela o que o tiraria do Palmeiras: 'Minha família'

Após o Palmeiras golear o Junior Barranquilla por 4 a 1 nesta quinta-feira, 28, no Nubank Parque, e garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores em segundo no Grupo F, Abel Ferreira celebrou a vaga conquistada. Questionado sobre estar preocupado com o adversário da próxima fase do torneio continental, o técnico ressaltou que o time alviverde também não será um rival fácil.

"Tenho certeza absoluta que vai ser tanto a preocupação para nós quanto para as equipes que jogarem contra o Palmeiras. Porque sabem que o Palmeiras é fortíssimo jogando fora de casa, fortíssimo jogando fora de casa. Portanto, seja qual for o adversário, não vai mudar a nossa forma de pensar nem de estar", disse.

"Já fomos eliminados o primeiro jogo fora e a jogando em casa, já fomos eliminados dessa maneira, como também já fomos eliminados ao contrário, como também já passamos. O que posso dizer é que, desde que estou aqui, há cinco anos, duas Libertadores, uma final da Libertadores, duas semifinais. É isso, é o que posso dizer. É o que fala o nosso trabalho aqui. E os nossos objetivos não mudam em função disso. Queríamos ganhar sempre, mas infelizmente o futebol tem disto", completou.

Será a décima temporada consecutiva em que o Palmeiras avança ao menos até as oitavas de final da competição continental. Entre 2017 e 2025, a equipe paulista avançou sempre como líder de sua chave na fase de grupos. Já neste ano, o time se classificou em segundo, com 11 pontos, dois a menos que o líder Cerro Porteño, com 13. O adversário do mata-mata do time alviverde e dos demais classificados serão definidos em sorteio, que vai ocorrer nesta sexta-feira, 29, às 12 horas, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Às vésperas do início da janela de transferências do meio do ano, Abel, que tem contrato com o Palmeiras até 2027, comentou sobre o que poderia tirá-lo do clube neste momento. "A minha família é a única coisa no mundo que poderia me fazer trocar o Palmeiras. Já disse várias vezes: sou dono da minha alma e capitão do meu destino. Sempre fui um treinador de projetos, e um dos meus maiores projetos foi educar minhas filhas aqui no Brasil", finalizou.

Outro assunto comentado pelo treinador foi a convocação de Flaco López pela seleção argentina para a Copa do Mundo. Abel disse que todo o mérito é do suor e trabalho do atacante palmeirense.

"O Flaco López é fruto de muito trabalho. Sabemos como é difícil formar e desenvolver jogadores desse nível, ainda mais em um período em que muitos atletas vivem a expectativa de disputar uma Copa do Mundo. Fomos muito criticados pela contratação dele. O Flaco foi questionado e pressionado, mas, quando isso acontece, a resposta precisa ser a resiliência. É confiar no processo e continuar trabalhando."