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“A corrida é a superação para mim”: após câncer, queimaduras e trombose, gaúcha completa meia-maratona em Porto Alegre

Natural de São Luiz Gonzaga, Liz de Moura dedicou a conquista à amiga que morreu no fim do ano passado

Leonardo Martins

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