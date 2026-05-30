41ª Maratona Internacional de Porto Alegre: os primeiros vencedores, onde assistir e o esquema de trânsito

Porto Alegre recebe neste domingo (31) a 41ª edição da Maratona Internacional da cidade. A largada e a chegada da prova serão em frente ao BarraShoppingSul, na Avenida Diário de Notícias. São esperados 10 mil corredores para a prova dos 42,195km.
O sábado (30) abriu o primeiro dia de evento nas ruas da Capital. Atletas profissionais e amadores participaram das primeiras provas, com as disputas nos percursos de 5km, 10km, 21,1km (meia-maratona) e também da animada Maratoninha Kids.
O vencedor nos 21,097 km entre os homens foi o paulista Fernando Augusto, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h04min38s. Já na categoria feminina, destaque para a colombiana naturalizada brasileira Laura Morales que foi bicampeã e quebrou novamente o recorde da prova ao completar o percurso em 1h14m34.
Os vencedores da meia-maratona de Porto Alegre
Feminino
- 1. Laura Morales (BRA), 1h14min34s
- 2.Ana Catarina Amancio de Oliveira (BRA), 1h18min35s
- 3.Fabricia Ester Stedille (BRA), 1h18min59s
- 4.Jaciane Araujo (BRA), 1h19min23s
- 5.Mariane Pontes Villa Luchezi (BRA), 1h19min30s
Masculino
- 1. Fernando Augusto (BRA), 1h04min38s
- 2.Maicon Douglas da Silva Mancuso (BRA), 1h04min51s
- 3.Ronald Jefferson (BRA), 1h05min48s
- 4.Emerson Rosa Oliveira (BRA), 1h06min01s
- 5. João Marcos Santos Santos Ferreira (BRA), 1h06min10s
Quando será a Maratona Internacional de Porto Alegre?
Os 10 mil atletas que competirão nos 42,195km largarão às 6h deste domingo (31).
Onde assistir a 41ª edição da Maratona?
A prova terá transmissão ao vivo em vídeo no YouTube de GZH. Acompanhe no link abaixo:
Os recordes da Maratona de Porto Alegre
Dois tempos seguem imbatíveis na história da Maratona de Porto Alegre. No masculino, o recorde pertence a Luís Carlos da Silva, o "Atalaia", que venceu a edição de 1994 com a marca de 2h12min59s. Um ano antes, ele também havia sido campeão, com 2h16min04s.
Entre as mulheres, a queniana Ednah Mukhwana mantém o melhor tempo registrado na capital gaúcha: 2h32min41s, conquistado em 2013.
Como será a programação da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre?
Domingo (31/5)
- 5h55min - Largada Maratona cadeirante, deficiente visual e especial
- 6h - Largada Maratona masculino e feminino
Como será o esquema de trânsito para o final de semana?
A 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre vai provocar alterações no trânsito e no transporte público das regiões central e sul da Capital.
Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os bloqueios iniciaram às 21h de sexta-feira (6), na Avenida Diário de Notícias, em ambos sentidos, onde está montada a arena do evento. Confira mais informações.
Transporte público
Cerca de 80 linhas de ônibus e lotações que circulam pelas regiões Sul e central da cidade serão impactadas.
Em alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender os usuários do transporte coletivo.
As linhas circulares não irão operar durante a realização do evento. A EPTC orienta que os passageiros planejem suas viagens com antecedência e fiquem atentos aos ajustes temporários nos terminais Uruguai e Salgado Filho.