41ª Maratona Internacional de Porto Alegre: os primeiros vencedores, onde assistir e o esquema de trânsito

Porto Alegre recebe neste domingo (31) a 41ª edição da Maratona Internacional da cidade. A largada e a chegada da prova serão em frente ao BarraShoppingSul, na Avenida Diário de Notícias. São esperados 10 mil corredores para a prova dos 42,195km.

O sábado (30) abriu o primeiro dia de evento nas ruas da Capital. Atletas profissionais e amadores participaram das primeiras provas, com as disputas nos percursos de 5km, 10km, 21,1km (meia-maratona) e também da animada Maratoninha Kids.

O vencedor nos 21,097 km entre os homens foi o paulista Fernando Augusto, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h04min38s. Já na categoria feminina, destaque para a colombiana naturalizada brasileira Laura Morales que foi bicampeã e quebrou novamente o recorde da prova ao completar o percurso em 1h14m34.

Os vencedores da meia-maratona de Porto Alegre

Feminino

1. Laura Morales (BRA), 1h14min34s

2.Ana Catarina Amancio de Oliveira (BRA), 1h18min35s

3.Fabricia Ester Stedille (BRA), 1h18min59s

4.Jaciane Araujo (BRA), 1h19min23s

5.Mariane Pontes Villa Luchezi (BRA), 1h19min30s

Masculino

1. Fernando Augusto (BRA), 1h04min38s

2.Maicon Douglas da Silva Mancuso (BRA), 1h04min51s

3.Ronald Jefferson (BRA), 1h05min48s

4.Emerson Rosa Oliveira (BRA), 1h06min01s

5. João Marcos Santos Santos Ferreira (BRA), 1h06min10s

Quando será a Maratona Internacional de Porto Alegre?

Os 10 mil atletas que competirão nos 42,195km largarão às 6h deste domingo (31).

Onde assistir a 41ª edição da Maratona?

A prova terá transmissão ao vivo em vídeo no YouTube de GZH. Acompanhe no link abaixo:

Os recordes da Maratona de Porto Alegre

Dois tempos seguem imbatíveis na história da Maratona de Porto Alegre. No masculino, o recorde pertence a Luís Carlos da Silva, o "Atalaia", que venceu a edição de 1994 com a marca de 2h12min59s. Um ano antes, ele também havia sido campeão, com 2h16min04s.

Entre as mulheres, a queniana Ednah Mukhwana mantém o melhor tempo registrado na capital gaúcha: 2h32min41s, conquistado em 2013.

Como será a programação da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre?

Domingo (31/5)

5h55min - Largada Maratona cadeirante, deficiente visual e especial

Largada Maratona cadeirante, deficiente visual e especial 6h - Largada Maratona masculino e feminino

Como será o esquema de trânsito para o final de semana?

A 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre vai provocar alterações no trânsito e no transporte público das regiões central e sul da Capital.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os bloqueios iniciaram às 21h de sexta-feira (6), na Avenida Diário de Notícias, em ambos sentidos, onde está montada a arena do evento. Confira mais informações.

Transporte público

Cerca de 80 linhas de ônibus e lotações que circulam pelas regiões Sul e central da cidade serão impactadas.

Em alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender os usuários do transporte coletivo.