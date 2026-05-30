Esportes

Largada dada
Notícia

41ª Maratona Internacional de Porto Alegre: os primeiros vencedores, onde assistir e o esquema de trânsito

Largada dos 10 mil atletas que competem nos 42,195km ocorre às 6h de domingo; GZH transmite ao vivo

Zero Hora

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